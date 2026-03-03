租屋設籍卡位北市明星學區 房仲認難度相當高

北市東門生活區獨立套房租金、每月約2.5萬至2.8萬元。（信義房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕租屋設籍卡位北市明星學區，制度可行，但實務卻難度高。北市房仲業者指出，約8成民眾鎖定的明星學區為國中，倘若想以租屋方式卡位，要有居住事實並至少設籍滿6年，而且光是支出租金就要100至200萬元，設籍期間，還不能碰到房東不收回以及出售，難度相當高。

信義房屋台北東門店專案經理劉伊恩指出，依台北市教育局規範，只要持有連續設籍且具居住事實滿規定年限的公證租賃契約，與持有房屋所有權者在優先分發順位上並無差異，但他點出，制度上可行，並不等於實務上能夠輕鬆。

龐大租金支出加上變動因子多

若以東門生活圈為例，要透過租屋房市卡位金華國中，租屋設籍至少要6年，而目前生活圈內的套房每月租金2.5至2.8萬元，試算6年下來的租金支出便超過180萬元，加上學校會查訪戶籍，入學後也不能隨意遷出，期間還要碰到屋主不收回或者出售，因此，透過租屋方式卡位明星國中，其實變動因子相當多。

因此，劉伊恩指出，目前不少家長買學區房主要考量是「門票」與「存錢」的特性，且多數買家普遍認為租金付出之後就沒了，而房貸都是在累積資產，且孩子就學期間，若有對外出租，可持續產生租金收入，而孩子畢業後，即便平盤出售，省下來的租金支出，加上累積的租金收益，其實相對保值。

至於，套房貸款條件較差，劉伊恩則補充，雖然一般套房貸款成數偏低，但具備捷運與學區條件，實務上銀行核貸成數可達7至8成，使學區套房維持高度流通。

