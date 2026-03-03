通寶獲ARM投資打造AI生態圈 擬第4季申請上市

通寶創辦人暨執行長沈軾榮指出，未來將持續深化在印表機影像市場的布局。（通寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣IC設計領域再添策略合作新指標，通寶半導體（QBit Semiconductor）宣布完成B輪募資，並獲全球半導體架構大廠安謀公司（Arm Limited）參與投資，成為目前全台唯一獲Arm投資的IC設計公司。通寶同時宣布，計畫於2026年第四季向台灣證券交易所申請上市，實際時程仍須視主管機關核准及市場狀況而定。

Arm全球執行副總裁暨商務長Will Abbey表示，透過與通寶的合作，可以結合先進影像處理、控制與安全能力，以支持列印及影像市場的創新。此類合作展現了Arm更廣泛的策略，即推動具差異化的解決方案，從高效能系統延伸至更具成本效益的裝置，同時為各類產品建立成長基礎。

通寶創辦人暨執行長沈軾榮指出，很榮幸成為獲得Arm唯一投資的台灣半導體設計企業，衷心感謝Arm對於公司技術與產品潛力的高度肯定。未來將持續深化在印表機影像市場的布局，並拓展至更廣泛的影像相關應用領域。除Arm投資外，台灣政府法人機構目前亦持有通寶半導體約6%股權，顯示其在台灣半導體產業鏈中的策略角色。

通寶成立於2016年，總部位於台北，並於美國波士頓及日本東京設有據點。創辦團隊源自高通（Qualcomm）體系，具備長期系統單晶片（SoC）開發經驗，專注於高速智慧影像處理與精密動件控制技術，是業界少數成功整合「影像智慧運算」、「精密動件控制」與「能源感知管理」三大核心技術的廠商。

通寶SoC平台已獲國際一線印表機品牌採用，除多功能事務機（MFP）市場外，亦廣泛用於醫療印表機、相片印表機、掃描器、條碼印表機及工業印表機。未來，通寶半導體亦計畫將 SoC 開發拓展至互動式多媒體自動服務機（Kiosk）、機器人及無人機等新興應用領域。隨著募資完成與營運規模擴大，公司將依計畫於2026年第四季推進上市申請，邁向資本市場新里程碑。

