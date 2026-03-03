龔明鑫：美國車進口零關稅沒有問題

行政院長卓榮泰（左）今日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢。經濟部長龔明鑫（右）說，「美國車進口零關稅是沒有問題」。（記者羅沛德攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢。面對立委關切是否調降貨物稅，卓揆強調，貨物稅去年就已經減免；經濟部長龔明鑫則說，「美國車進口零關稅是沒有問題」。

國民黨立委黃建豪今日在立法院質詢指出，美國進口車零關稅，財政部去年說貨物稅的減免要台美關稅談判後再來討論，未來美國進口零關稅後，貨物稅要不要減免？之所以討論這個問題，是因為車市停滯啊，去年新車銷售量只剩23萬多台，大家都在等待後續結果。

卓榮泰指出，去年真的有段時間車市較冷，因為都存在一種觀察關稅後續的結果，至於貨物稅去年就已經減免。

財政部長莊翠雲說，貨物稅在2025年9月7日已經下降，不管進口車或國產車同樣適用，2000CC以下小客車每輛最高可減徵5萬元，小型機車每輛可減徵2千元。如果是汰舊換新，汽車最高可減徵5萬元，機車每輛可減徵4千元，貨物稅已經做出調整。

黃建豪質疑，那個是短期的政策，2000CC以上小客車貨物稅是30%，這個未來有沒有要調整？莊翠雲回應，這個當時已經考慮過，目前是符合消費者需要，我們是鼓勵小型車的部分。

關於美車進口零關稅後，貨物稅都會調整？經濟部長龔明鑫說，當初設計是定額減稅，不是用比例。事實上，用定額減稅對小型車和低價車，減價比例是比較多，也有照顧到國產車，因為進口大部分是高價車。

黃建豪追問，所以美車進口零關稅對國產車的衝擊有限？龔明鑫回應，差不多大概40億元台幣。業者是有反應，台灣沒有生產的汽車零組件，進口關稅是否能夠下降，立法院也有在討論此議題，如果有要降稅，我們是希望車價也能調降，把優惠回饋給消費者，但是後來「車商沒有這樣的討論」，立院就沒有討論了。

龔明鑫指出，當提供美國汽車零組件是零關稅，美國變速箱進來也會是零關稅，在台灣組裝也會享受到零關稅，但其他部分沒有，相信屆時日本廠商會把在美國生產的零組件銷售到台灣來，然後在台灣整裝。

