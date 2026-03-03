親友團集體上車！研揚、捷波爆內線交易 廣積董事長等12人被起訴

北檢調查認定，研揚法人董事代表、兼廣積董事長林秋旭、捷波副總經理徐一鳴以及多名親友與大股東，搶在重大消息公開前搶先買入股票牟利，不法獲利484萬。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導〕台灣知名工業電腦廠研揚科技（6579）與捷波資訊（6161）於2023年爆出股權交換合作案，事後演變為大規模內線交易案。台北地檢署調查認定，研揚法人董事代表、兼廣積董事長林秋旭、捷波副總經理徐一鳴以及多名親友與大股東，搶在重大消息公開前搶先買入股票牟利，不法獲利484萬，今依違反證券交易法內線交易罪，對12人提起公訴。

起訴書指出，研揚與捷波的合作案始於2022年底。2023年1月18日，雙方簽署股權交換意向書（MOU），確認研揚將透過增資發行新股方式，交換捷波約35%股權；此重大消息最晚於同年3月23日盤後公告。

檢方調查，身為談判核心的林秋旭與徐一鳴，明知規定在消息公開後18小時內不得交易股票，仍逾法而行。林秋旭最晚於2月20日得知換股比例等關鍵資訊後，隨即與妻子林瑞琴共謀，透過人頭帳戶大量買進捷波股票；徐一鳴則趁2022年1月底農曆春節家族聚會時，將利多消息「分享」給兄弟姊妹及姻親，使家族成員集體上車，待股價上漲獲利。

除了公司高層，捷波第六大股東張鈺振亦涉案。張男與友人呂禮仲為規避司法查緝，先行提領100萬元現金交予呂男，再由呂男存入其子女帳戶作為購股資金，試圖製造金流斷點。事後，呂男亦將部分不法所得匯入張男女兒帳戶，企圖掩飾犯罪所得去向。

檢方再查出，林秋旭及妻子林瑞琴透過人頭操作捷波股票，單一組別獲利206萬1200元，占近四成；徐一鳴則將利多消息帶回家族與姻親圈，核心家族獲利154萬550元，親友組另獲利74萬450元；捷波大股東張鈺振及好友呂禮仲則借子女帳戶掩飾金流，最終獲利30萬1100元，12人合計不法獲利484萬5900元。

檢方認為，父母使用子女帳戶在台灣並不罕見，雖可能涉及洗錢防制法，但因缺乏明確隱匿特定犯罪所得的主觀意圖，且被告已坦承內線交易，此部分僅列為量刑參考。起訴書也提到，內線交易的獲利，是以消息公告後10個交易日的平均股價，以及被告買進價格的差額計算。

檢方表示，林秋旭等12名被告在偵查期間均坦承犯行，並於2022至2024年間陸續繳回全部不法所得，因此依證交法第171條第5項，建請法院減輕刑責，以勵其自新；至於查扣款項，除應返還當日受害的善意投資人或可請求損害賠償者外，其餘由法院宣告沒收。

