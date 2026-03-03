中國公民逃離伊朗機票1張飆達1500萬元 傳留下會被捕和毆打

美國空襲伊朗，中國下令公民撤離，從伊朗週邊國家飛往中國的機票價格一度飆升至人民幣341萬（約台幣1500萬元）。（截圖取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國空襲伊朗，中國下令公民撤離，從伊朗週邊國家飛往中國的機票價格一度飆升至人民幣341萬（約台幣1500萬元），因為傳出中國人面臨被伊朗當地人攻擊和逮捕的風險。

上月底中國政府發布撤僑令後，從敘利亞等鄰國飛往北京的單程機票價格飆升至超過300萬元人民幣。

韓國媒體引用台灣民視電視台的報導指出，這是因為由於美國和以色列的飛彈飛越伊朗領空，幾乎唯一的出路就是經由伊朗西部陸路越境，然後從敘利亞首都大馬士革離開。

另有說法稱，除了美國空襲引發的危機之外，中國公民還面臨被當地人攻擊的高風險。這種說法認為，伊朗政府利用中國支持的技術鎮壓本國公民，而針對伊朗政府的反彈也蔓延到了中國。

台灣民視電視台引述一位網民的話說：「中國利用網路控制和人臉識別技術支持伊朗政府，而伊朗政府利用這些技術鎮壓人民」。他還補充道：「如果一個中國人獨自走在路上，就有可能被伊朗公民抓捕和毆打。」

隨著伊朗局勢惡化，中國已向其公民發布撤僑指令，並協助搭乘商業航班或陸路撤離。（路透）

朝鮮日報報導，此前，隨著伊朗局勢於上月27日開始惡化，中國向其公民發布了撤僑指令。指令中也表示，「中國駐伊朗及週邊國家的使領館將為中國公民提供必要的協助，使其能夠搭乘商業航班或陸路撤離。」

根據中國外交部消息，一名中國公民在美軍對伊朗的空襲中喪生，目前已有超過3000名中國公民撤離伊朗。

