美國祭122條款臨時關稅 楊珍妮：暫時對所有國家課10％且疊加

行政院長卓榮泰3日赴立法院進行台美關稅問題專案報告，說明關稅變動情況及對台灣各產業影響。副院長鄭麗君（右）、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（左）列席備詢。（記者羅沛德攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳冠廷今日在立法院質詢問及，台美談判談出對等關稅15%且不疊加，但美國依據122條款臨時關稅措施，要課徵150天的10%+MFN暫時性關稅，全球一視同仁，台灣產品輸美目前是用哪一個課稅？行政院經貿談判辦公室總談判代表、政委楊珍妮回應，美國122條款是用行政命令，對所有國家進口產品課予10%且疊加，但這是暫時的，因為川普有說要提升至15%。

美國最高法院近日裁定，總統川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）懲罰性關稅違法。美方立即援引「1974年貿易法」第122條款自2月24日起對全球課徵150天的10%+MFN 暫時性關稅，川普續稱將稅率提高至15%+MFN（尚待美方發布正式文件），未來也可能依據「1974年貿易法」第301條款對各國啟動貿易調查後依結果加徵關稅。

請繼續往下閱讀...

對等關稅爭取到2075項產品豁免關稅 目前只保留1597項

行政院長卓榮泰今日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢。面對立委關切關稅議題，楊珍妮提及，在對等關稅中，我方有爭取2075項產品豁免關稅，現在只保留到1597項，這些產品是有些落差的。

相較日韓 楊珍妮：台灣得到相對優惠待遇

陳冠廷指出，目前台灣和其他國家起跑點是一致的，未來「台美對等貿易協定」（ART）上路後會比較好嗎？楊珍妮回應，對。因為有些國家和美國沒有簽FTA，關稅15%且不疊加，比起日本、韓國，我們是得到相對優惠的待遇。

陳冠廷追問，美國有許多關稅的工具可用，甚至用301條款展開調查，鞏固ART非常重要，可以保護台灣重要產業。請問ART的架構有無辦法避免未來301調查的課稅？

卓榮泰表示，當初和美國談判時，對等關稅和232條款是一起談的，當時美國還沒有啟動301調查，所以我們對於MOU簽訂當中，我方與美方有一定默契是232條款的部分，會持續依照雙方所談過程，給我們最優惠的待遇。後續會以對於我方和國家最大產業利益來向美國做最優惠待遇的爭取。

關於ART尚待國會授權，會不會出現空窗期？卓進一步說，美國對於已經談妥的國家，是否有機會來做快速處理，我們是有這樣的期待。

此外，陳冠廷問及，蝴蝶蘭的輸美關稅在122條款下變成15%，跟荷蘭的關稅是一樣的，毛豆關稅變成是18.8%，外銷業者有無反映受到影響？農業部長陳駿季回應，ART並未正式生效，所以關稅是與去年來比，去年蝴蝶蘭關稅是22%左右，現在10%+MFN所以有比較好。

陳駿季強調，去年外銷有絕對關稅，還有與對手的相對關稅，今年因為大家都是10%+MFN關稅，立足點一樣，以蝴蝶蘭來說，目前過渡期的關稅是比去年還要好，當然業者是希望確認台美談判內容。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法