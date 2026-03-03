別在Costco踩雷！12款產品「最常被投訴」 三星電視也上榜

外媒點名Costco 12款最常收到顧客投訴的產品。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在Costco大買特買之前，先看看哪些商品被消費者認為不值得花錢，以及為什麼它們引發這麼多負評。美國財經媒體報導，在Costco購物往往讓人覺得為家庭預算加分，尤其是需要養家、招待孫子孫女，或只是想一次補齊生活用品、減少跑賣場次數時。然而，並非所有商品都名副其實。有些意外地累積大量負評，即使是熟悉如何發揮會員價值的老顧客，也表示有些東西真的不值得購買，以下是12項經常被抱怨的Costco商品。

1.科克蘭冷凍義式臘腸披薩（Kirkland Signature Pepperoni Pizza）：這款冷凍披薩看似是快速晚餐的好選擇，但許多消費者表示味道與份量不成正比。一名評論者形容，吃起來就像「把一罐番茄湯或罐頭義大利餃倒在乾硬的薄麵包上，再鋪上乾掉的老臘腸」。而且份量很大，若只是1至2人食用，一旦不合口味，剩下的披薩恐怕只能丟棄。

2.科克蘭輕裹粉雞胸肉塊（Kirkland Signature Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）：這款主打方便的蛋白質來源，卻因「太鹹」而備受抱怨。多名消費者指出，即使仔細料理，味道仍然「鹹得離譜」。花近20美元（約新台幣631元）買回來卻吃不下，對精打細算的人來說並不划算。

3.Felina女款金蔥格紋上衣（Felina Women's Lurex Plaid Top）：價格便宜很吸引人，但不少買家表示布料「質感差、做工粗糙」。即便不到8美元（約新台幣252元），如果穿幾次就變形或破損，也不值得佔據衣櫃空間。

4.Vigoss女款寬管牛仔褲：這款牛仔褲評價兩極，有人抱怨丹寧布料僵硬、腰部剪裁不合身。有評論指出材質「廉價又刺癢」。在賣場燈光下挑選牛仔褲，又沒有試衣間，合身度往往難以掌握。

5.科克蘭義式香腸（原味）：義式香腸應該多汁有風味，但有評論指出口感「怪異、太鹹、味道不足，煮熟後還呈現像沒熟的粉紅色」。對於50歲以上需控制鈉攝取的人來說，可能不符合健康需求。

6.科克蘭蛋白棒：蛋白棒是方便零食，但這款常被批評味道與口感不佳。有消費者形容帶有「化學味與微苦餘味」。

7.科克蘭有機菠菜起司義大利餃：菠菜起司義大利餃通常受歡迎，但這款常被抱怨內餡不足。有消費者指出，整包裡有6顆完全沒有餡料，其他也填得很少。

8.Ready Sports低卡草莓檸檬運動飲料：主打低熱量補水選擇，但不少消費者認為味道平淡甚至難喝。有評論直接表示「非常難喝」。

9.Samsung 4K 智慧電視：這款價格實惠的電視吸引不少人，但負評卻多於好評。有消費者表示畫面「顏色發白、褪色」。對依賴串流影音娛樂的退休族來說，技術問題可能不值得為了省一點錢而承受。

10.Theradome EVO 雷射生髮儀：這款高價商品累積超過500則一星評價。許多不滿顧客反映充電孔故障、無法充電。售價接近500美元（約新台幣1.6萬元），對固定收入族群來說是一筆不小的投資，卻未必有效。

11.科克蘭有機希臘菲達起司（Kirkland Signature Organic Greek Feta）：菲達起司應該味道濃郁，但有消費者形容為「品質很差」。一大盒售價超過16美元（約新台幣505元），若風味平淡，會讓人失望。

12.有機小黃瓜（Organic Cocktail Cucumbers）：生鮮商品常被抱怨新鮮度問題。部分消費者在網路上表示收到時已出現發霉。大量包裝若品質不穩定，對單身或夫妻家庭來說風險更高。

