以為省錢其實是浪費！7種「大包裝」食物千萬別買。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著食品價格上漲，每週的食品雜貨帳單比以往任何時候都更讓人難以承受，任何省錢的機會都彌足珍貴，美媒報導，大量購買食品通常比小份購買更划算，對於保質期長的食品來說，這是一個不錯的選擇，然而，對於新鮮食品，尤其是沙拉葉、莓果、麵包等7種食物，不僅可能造成食物浪費，還存在食物變質和食源性疾病的風險，為了確保新鮮，保障你和家人的健康，這7種食物應該避免大量購買。

《chowhound》報導，若不想浪費錢，又危害身體健康，以下7種食物不宜大量購買。

沙拉葉

如果你對健康飲食充滿熱情，並且想做各種沙拉，你可能會想買幾大袋蔬菜葉包，夠吃一整週。然而，這可能反而會浪費錢，因為袋裝沙拉很快就會從新鮮變得黏糊糊的。

預先包裝沙拉菜的問題在於，葉子在你把它們放進購物車之前就已經被切好了，這意味著它們的保鮮期比你購買的本地新鮮蔬菜要短得多。一旦你打開包裝袋，葉子接觸到水分和細菌，腐敗過程就開始了。

酪梨

如果你喜歡酪梨，那你一定有過這樣的經驗：滿心期待它成熟，結果切開後卻發現裡面是深褐色、已經過了最佳賞味期的果肉。酪梨的最佳成熟期很短，此時果肉口感最為綿密順滑，買一大袋未成熟的酪梨最終可能會造成很多浪費。

酪梨採摘後才會開始成熟，所以超市裡有些酪梨看起來仍然是硬邦邦的。一旦採摘，酪梨就開始釋放乙烯氣體，而乙烯在酪梨的成熟過程中扮演著至關重要的角色。因此，酪梨的儲存方式是防止它們過快成熟腐爛的關鍵。由於冰箱和櫥櫃裡可能存放著其他也會釋放乙烯氣體的水果和蔬菜，例如番茄和香蕉，所以除非你刻意想要催熟酪梨，否則最好將它們與這些食物分開存放。

莓果

莓果是一種美味的奢侈品，無論是搭配早餐、甜點，還是作為健康零食，都是絕佳的選擇。因此，如果機會合適，人們很容易會大量購買。然而，莓果並非以耐儲存著稱，你買的那些香甜飽滿的覆盆子可能比你預想的更容易發黴。

黴菌喜歡潮濕的環境，而你期待享用的那些嬌嫩莓果恰恰是它們生長的理想場所。一旦一顆漿果變質，這種毛茸茸的黴菌就會迅速蔓延，這意味著一盒莓果可能在購買幾天後就只能被扔進堆肥桶了。

軟乳酪

起司是許多家庭的必備食品，如果遇到特價，你可能會很想大量購買。然而，並非所有起司的保質期都相同，尤其是軟質乳酪，需要注意保存，以免變質。

軟質起司包括馬蘇里拉起司和奶油起司等深受家庭喜愛的品種。它們口感柔滑細膩，這得歸功於其高含水量和低酸度。然而，這也使得它們比切達起司等較硬的起司更容易變質。軟質起司的問題不僅在於食物浪費，變質的起司可能滋生沙門氏菌、大腸桿菌和李斯特菌等危險細菌。用未經巴氏消毒的牛奶製成的乳酪風險最大，但所有軟質乳酪一旦開封都可能發黴並迅速變質，因此，如果您計劃在開封後幾天內食用，則應該批量購買。

如果在軟乳酪上發現黴菌，或是聞起來有異味，就應該把整塊乳酪丟掉，因為細菌很可能已經滲透到肉眼看不見的地方了。

新鮮香草

每個熱愛烹飪的家庭廚師都喜歡常備新鮮香草，為菜餚增添芬芳，購買一大包切好的香草葉似乎很划算。但有些香草比其他香草更嬌嫩，購買後一兩天內就可能開始變質。

新鮮香草大致可分為兩大類：木質香草和軟香草。像百里香和迷迭香這樣的木質香草比較耐儲存，可以放在冰箱裡保存，而像香菜、羅勒和歐芹這樣的軟香草則脆弱得多。它們嬌嫩的葉片雖然美觀可口，但很容易受損，在你還來不及用完一大堆之前，它們就可能變黑變黏。

麵包

麵包是大多數家庭的必備食品，因此人們很容易為了減少去超市的次數而大量購買麵包。然而，麵包的保存期限並不長，而且很容易發黴，尤其是在儲存條件不理想的情況下。

如果你仍然想大量購買麵包，妥善儲存至關重要。如果你打算幾天內吃完，可以用紙袋包起來。如果你覺得麵包在變質前吃不完，可以把剩下的麵包分成小份量冷凍起來，每袋放幾片。

乾香料

除了新鮮香草，乾香料也是大多數家庭廚房的必備品。我們很多人都會購買大包裝的香料，因為知道它們不容易變質，但它們的保質期並不能完全反映實際情況。

香料一旦研磨，便會與空氣反應，香味逐漸減弱。這意味著，當你從超市或專賣店購買研磨好的香料時，它們在你帶回家之前就已經開始失去風味了。由於香料濃鬱的香味才是其使用目的，因此少量多次購買可以增強它們為食物帶來的香氣。雖然香料不會變質或發黴，但櫥櫃裡堆滿味道寡淡的香料既浪費金錢又浪費空間。

