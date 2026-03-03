擔心出國賞櫻人潮爆滿？調查揭：4成旅客改跑小城 流量暴增是「這些城市」

根據旅遊預訂平台Klook最新調查顯示，傳統熱門大都市已不再是唯一選擇，旅客正加速向二、三線小眾城市移動。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春季賞櫻熱潮將至，台灣旅客的出遊偏好正發生明顯轉變。根據旅遊預訂平台Klook最新調查顯示，傳統熱門大都市已不再是唯一選擇，旅客正加速向二、三線小眾城市移動，透過「大都市＋小眾城市」的雙棲策略，試圖在賞櫻花行程找尋更愜意的旅遊體驗。

Klook調查指出，高達4成旅客在賞櫻期間會選擇同時造訪「大都市與小眾城市」，這已成為目前最受歡迎的行程安排；相較之下，僅有2成旅客預計全程停留在熱門大都市。

數據更進一步揭露了這波「小眾轉移」的威力。雖然東京、大阪、首爾等一線城市依舊熱門，但近三個月內，流量增長幅度最高的分別是日本的箕面市（大阪近郊）、由布市（九州）、宮津市（京都近郊），以及韓國的忠清南道與慶州。這些地區憑藉著豐富的賞櫻熱點與相對幽靜的氛圍，成為今年追櫻族的避擠新寵。

此外，這波向二、三線城市擴散的趨勢，也源於旅客對旅遊品質的焦慮。調查顯示，27%的受訪者最擔心賞櫻時遭遇「人潮擁擠」與「長時間排隊」，由於櫻花季正值旅遊最高峰，每3人中就有1人（33%）憂心旅費成本過高。

為回應旅客對彈性行程與預算的雙重需求，Klook將於3月5日至4月12日推出「日韓賞櫻優惠活動」，針對熱度最高的日本（其熱度為韓國的2倍）以及極具潛力的韓國，提供賞櫻體驗88折與租車折500元等優惠。

針對想要深入小眾城市的旅客，Klook每日上午11點更開放限量搶購優惠碼，涵蓋範圍從大都市近郊的京都天橋立、富士山，到深具地方色彩的九州宮崎、熊本一日遊。不論是想在大城市購物美饌，還是自駕前往二線城市探索秘境，都能透過提早規劃與預訂，減輕預算負擔，享受一場更從容的春季之行。

