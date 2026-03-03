敦南豪宅賣不掉加價賣？實情是較當初取得價打97折轉手

台北市敦化南路上豪宅「敦南樞苑」7樓，1月讓價880萬元成交。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕「賣不掉加價賣」、最終仍要回到取得價格打97折才順利轉手，日前台北市敦化南路上豪宅「敦南樞苑」7樓、才把開價從2.88億元上調至2.98億元，但根據內政部實價網最新揭露，1月該戶以總價2.8億元賣掉，對比前一次揭露總價2億8880萬元，直接讓價880萬元，相當於以買進價格的97折轉手。

房地產業者指出，該豪宅較著名的買家包括星宇航空董事長張國煒，手中至少持有3戶。

而1月揭露的7樓戶，坪數約231.85坪（包括3車位、約39.47坪），若一個車位以500萬元推估，扣除車位坪數與總價1500萬元，拆算每坪單價約137.42萬元。

豪宅隱含高持有成本

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房地產尤其是沒有貸款的豪宅雖然是資產，但也隱含資金使用的機會成本及高持有成本。

以該豪宅7樓為例，即便屋主沒有貸款、資金壓力，但豪宅一年的房貸成本加豪宅稅、管理費就遠超過880萬元，若資金有更好的去路，則可在帳面上讓利，其實代表資產重置的必要之惡，也是限貸管制、房市修正後，建商、屋主重新定價的首要任務。

