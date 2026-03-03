自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

敦南豪宅賣不掉加價賣？實情是較當初取得價打97折轉手

2026/03/03 12:42

台北市敦化南路上豪宅「敦南樞苑」7樓，1月讓價880萬元成交。（翻攝自Google Map）台北市敦化南路上豪宅「敦南樞苑」7樓，1月讓價880萬元成交。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕「賣不掉加價賣」、最終仍要回到取得價格打97折才順利轉手，日前台北市敦化南路上豪宅「敦南樞苑」7樓、才把開價從2.88億元上調至2.98億元，但根據內政部實價網最新揭露，1月該戶以總價2.8億元賣掉，對比前一次揭露總價2億8880萬元，直接讓價880萬元，相當於以買進價格的97折轉手。

房地產業者指出，該豪宅較著名的買家包括星宇航空董事長張國煒，手中至少持有3戶。

而1月揭露的7樓戶，坪數約231.85坪（包括3車位、約39.47坪），若一個車位以500萬元推估，扣除車位坪數與總價1500萬元，拆算每坪單價約137.42萬元。

豪宅隱含高持有成本

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房地產尤其是沒有貸款的豪宅雖然是資產，但也隱含資金使用的機會成本及高持有成本。

以該豪宅7樓為例，即便屋主沒有貸款、資金壓力，但豪宅一年的房貸成本加豪宅稅、管理費就遠超過880萬元，若資金有更好的去路，則可在帳面上讓利，其實代表資產重置的必要之惡，也是限貸管制、房市修正後，建商、屋主重新定價的首要任務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財