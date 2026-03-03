連線率僅剩1％！美伊開戰陷「數位黑暗期」 專家揭通訊最後防線

自美以軍事行動展開後，伊朗全國網路連線率已連續多日維持在極低水平。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據全球網路監測機構NetBlocks截至2026年3月3日凌晨的最新更新，伊朗境內的網路生態正處於崩潰狀態。數據顯示，自美以軍事行動展開後，伊朗全國網路連線率已連續多日維持在1%的極低水平。

NetBlocks報告指出，這場波及約9,000萬人的「數位黑暗」，規模已超越2026年1月的抗爭時期，成為近年來全球最嚴重的資訊封鎖事件。

平民在戰火蔓延之際，被迫進入完全的資訊真空狀態。NetBlocks 指出，這種「全域斷網」已演變為伊朗政權在衝突升級時的 「標準戰略」（Go-to Tactic），其戰術目的明確，用以在衝突升級期間控制資訊流動與內部動員，並切斷平民與外界的聯繫。這同時也顯示資訊控制在當前地緣政治局勢中所扮演的戰略角色，正日益凸顯。

專家指出，在這類極端情境下，真正展現韌性的未必是最先進或最複雜的科技系統，而是那些結構簡單、去中心化、且不依賴單一節點的基礎通訊工具。

資安專家鄭加海表示，當數位基礎設施被戰略性關閉時，傳統AM/FM廣播收音機、預先規劃的實體備援機制，例如：無線對講機與集合點安排，以及具備合法執照的業餘無線電系統，反而可能成為維繫資訊流動與人際聯繫的最後安全網。

此外，多年來台灣政府持續要求電信業者與關鍵基礎設施單位建構「多元異質通訊架構（Heterogeneous Architecture）」，其戰略目標十分明確，在任何極端情境下仍能維持基本運作能力，並在系統受損後迅速復原。

透過不同技術路徑、不同傳輸媒介與多重備援節點交織而成的通訊網絡設計，降低單一系統被破壞即全面癱瘓的風險，正是現代國家在面對戰爭與災害時不可或缺的基礎安全工程。

