中東戰火升溫、美元強彈！新台幣帶量摜破31.5元、重貶逾1角

〔記者陳梅英／台北報導〕中東戰事升高，避險資金大舉回流美元，美元指數單日漲幅逼近1%，重新站回98關卡。受此影響，新台幣兌美元匯率延續前一日貶勢，今早開盤後迅速摜破31.5元整數關卡，最低觸及31.572元，中午暫收31.566元，貶值1.35角，台北外匯經紀公司爆出12.9億美元大量。

上週末美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗隨即展開報復行動，並封鎖荷姆茲海峽，全球能源與供應鏈風險急遽升溫。儘管美股前一交易日表現尚稱平穩，但亞洲股市今早跌勢擴大，台股開高走低，早盤失守3萬5千點整數大關，跌點一度超過600點，市場信心明顯受挫。

台股走低、外資熱錢持續匯出，加上避險資金流向美元，新台幣今早以31.46元開出後不久即失守31.5元，盤中最低貶至31.572元，重貶1.41角，回吐先前的升幅。

主要亞幣亦同步反映美元強勢走勢，紛紛回落至近期低檔。離岸人民幣一度貶破6.9元兌1美元，日圓也貶回157兌1美元。

匯銀人士指出，美伊衝突後續發展將持續主導全球金融市場走向。新台幣在跌破31.3元、31.5元兩道關卡後，短線格局由先前偏強轉為震盪整理，重新回到今年以來31.3元至31.7元的大區間震盪，後續方向仍須視美伊戰火升溫程度與國際資金流向而定。

