藍委憂美國再用232條款調高關稅 鄭麗君駁：已取得最優惠待遇

行政院長卓榮泰3日赴立法院進行台美關稅問題專案報告，卓榮泰（左起）、副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫等人上台備詢。（記者羅沛德攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢。國民黨立委洪孟楷問及，美國最高法院認為調高關稅自始無效，後續會不會用232條款或其他手段再調高關稅？行政院副院長鄭麗君強調，目標是鞏固既有談判成果，232條款已取得最優惠待遇。

國民黨立委洪孟楷今（3日）問及，美國最高法院認為調高關稅自始無效，後續會不會用232條款或其他手段再調高關稅？行政院副院長鄭麗君強調，目標是鞏固既有談判成果，232條款已取得最優惠待遇。（翻攝直播）

美國最高法院近日裁定，總統川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）懲罰性關稅違法。美方立即援引「1974年貿易法」第122條款自2月24日起對全球課徵150天的10%+MFN 暫時性關稅，川普續稱將稅率提高至15%+MFN（尚待美方發布正式文件），未來也可能依據「1974年貿易法」第301條款對各國啟動貿易調查後依結果加徵關稅。

請繼續往下閱讀...

鄭麗君指出，122條款是過渡性措施，讓美國繼續維持有關稅存在。後續美國貿易代表署已經說明，有可能啟動301調查。我方評估301調查，屆時會是IEEPA替代法律工具，調查之後「會反映前期的談判成果」。

鄭麗君說明，所以無論美方用什麼法律工具，我們目標是鞏固既有談判成果，至於232條款已取得最優惠待遇。至於它會不會增加調查項目，我們已經在MOU安排一條，已取得項目的稅率及半導體的關稅最惠待遇，未來如果持續增加項目，譬如將對等關稅移到232條款，我們也會持續和美國磋商爭取優惠待遇，這部分已寫在MOU上。

洪孟楷追問，MOU何時可以生效？鄭麗君回應，美國政府有對外說明，美方希望維繫協議，我方還須經立法院審查，目前還沒送大院。

關於何時送立法院審議？鄭麗君說，這兩天都有與美方聯繫，美國政府有說明正在研議及重建法律工具，在美方確認最惠待遇後，就會將協議送交國會。

洪孟楷質疑，未來232條款或301調查完畢，會不會又要懲罰台灣，這對產業衝擊很大？鄭麗君反駁說，232條款目前不受影響，針對232增加項目，MOU中也有條文，有爭取到最佳待遇。

卓榮泰強調，委員如果有看調查報告，MOU成果就有提到，台美就232條款項目持續協商最優惠待遇。

此外，民眾黨立委劉書彬質詢問及，美國是台灣前三大貿易出口國，貿易政策對台影響很大，台美關稅談判，卓揆給談判團隊打幾分？卓榮泰說，不宜由我自己來講，我們談判團隊是專業的談判團隊；劉接話說，所以你是給高分。

卓榮泰表示，我們已經和美國取得密切聯繫，確保談判當中的最優惠待遇，美國政府討論後也將通知我方，政府都會確保談判成果。

卓榮泰說，關稅談判沒有黑箱作業，只有有些事情在談判過程中不能對外說，未來和美方確定法律工具途徑後，就會送交國會審議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法