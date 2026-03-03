荷姆茲海峽被封鎖、日本經濟恐受傷 ? 日媒揭 :「 3產品」價格齊飆漲

荷姆茲海峽遭到封鎖，正牽動日本經濟，GDP恐踩煞車。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢升級，伊朗官方聲稱封鎖荷姆茲海峽，日本外界擔憂電費、油價恐怕又要漲了。日媒指出，隨著美國與以色列對伊朗發動攻擊，日本的能源供應穩定性瞬間蒙上陰影。

據報導，日本超過90%的原油仰賴中東進口，荷姆茲海峽正是這條海上運輸的「生命線」。一旦封鎖拖長，不只汽油價格飆升，還有電費與瓦斯費也可能跟著上漲，衝擊家庭支出，甚至拖累國內生產毛額（GDP）。

目前，日本原油進口有93%來自中東4國，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特與卡達。為了防範供應中斷風險，日本政府與民間企業都備有石油儲備。根據資源能源廳數據，截至2025年底，日本合計可支應254天的國內需求。

日本第二大石油公司出光興產表示，「短期內石油產品供應不會立刻受到影響」，這意味著眼前還能撐住，但隨著封鎖長期化的疑慮升溫，原油期貨價格明顯走高，日本市場已出現緊張情緒。

野村綜合研究所經濟學家木內登英預估，若中東軍事衝突持續擴大，油價可能上看87美元。日本去年底才取消暫定稅率，使汽油價格每公升壓低約25日圓，讓全國平均維持在150日圓左右。但若油價續漲，汽油價格恐突破200日圓，屆時「減稅效果幾乎等於被吃光」。

更麻煩的是，原油上漲往往會帶動液化天然氣（LNG）等能源價格同步走高，電費與瓦斯費勢必跟漲。運輸與製造成本提高後，影響不只能源本身，連食品等民生物資都可能全面漲價，家庭與企業將承受更重負擔。

第一生命經濟研究所首席經濟學家星野卓試算，如果戰事惡化至最壞情境，油價衝上每桶130美元，日本實質GDP第一年將被拉低0.58%，第二年下滑0.96%。原本食品通膨趨緩、實質薪資有望轉正，但若能源價格再度飆升，「實質薪資轉負的幅度可能再次擴大」，這將讓好不容易露出的復甦曙光再度蒙塵。

