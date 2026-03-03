中東油氣危機升溫！中油3措施保證國內「長期不斷氣」

荷姆茲海峽卡關，全球石油危機升溫。（資料照，美聯（美聯社，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東地區局勢變化引發外界對能源供給不穩之疑慮，經濟部今（3）日表示，國內能源供應充足，且已採取來源多元分散措施，短期供應無虞，若遭長期封鎖，也會透過調度、現貨採購等3方案確保「國內不斷氣」。

針對外傳卡達、沙烏地阿拉伯因戰爭因素無法出口消息，經中油向營運商了解後得知，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產；卡達 RasLaffan 為防止滿槽之預防性安全措施而暫停LNG生產；中油目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞。

經濟部指出，若中長期面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部將責成中油備妥三階段方案因應：第一為「提前調貨」，調度非中東氣源（如美國、澳洲）支應；第二為「亞洲調貨」，與日本、韓國等同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，透過以上方案保證國內「絕不會斷氣」。

另外，中油也持續增加包含美國在內的採購量，預計將在2029年前將美國 LNG 占比從10%調整至約15~20%。中油已於今年2月10日與美國最大LNG出口商 Cheniere 公司簽署長達約25年的LNG買賣契約，自今年6月起交貨，2027年起每年可購買至120萬公噸。

經濟部3月2日由次長賴建信召集應變會議，邀集相關單位與中油、台電公司討論應變措施，相關單位（能源署、國營司、綜規司）及兩大能源公司（中油、台電）每日召開應變會議討論及交換資訊，持續掌握能源供應動態，適時說明。

經濟部已透過來源多元分散措施，以及三階段方案確保短中長期的天然氣穩定供應，也責成台電備妥備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色，全力確保在各種情境下皆能維持供電穩定。

