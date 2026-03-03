房屋銷售話術藏陷阱 ! 30多歲夫妻哭訴「這句話」買房直通破產地獄

房屋銷售話術中潛藏陷阱，一對夫妻買房後發現難以償還貸款，最後破產了。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「用比房租還低的負擔、就能買房」的這句話，是房仲最常見、也最具殺傷力的銷售話術，但背後的隱形成本還包括管理費與修繕基金，加上收入及利率等變化，都是牽動家庭財務的變化因素。日媒指出，買房是人生中最大的一筆消費，一旦判斷失誤，代價可能不是多花幾萬，而是整個家庭財務的崩塌。

據報導，一對年收400萬日圓（約新台幣80萬元）的30多歲夫妻，原本滿心期待買下人生第一間房，沒想到幾年後自宅卻被法院拍賣，還背上1300萬日圓（約新台幣261.2萬元）的債務，最終只能選擇申請破產。整個悲劇的開端，竟是一句房屋銷售員說的1句「甜言蜜語」。

請繼續往下閱讀...

日媒指出，這對正在租屋的夫妻月租約10萬日圓（約新台幣2萬元）。某天，在散步途中看到新建案廣告，並訴求「用比房租還低的負擔、就能買房」。對此，丈夫笑說言「哪有這麼好的事」，但妻子卻心動了，想去看看，未來若有小孩，目前居住地現在房子將會太小」

見到銷售人員後，對方拿出平板，秀出貸款試算表，笑著說：「35年房貸就能買，頭期款也不用準備」。這句話聽起來幾乎沒有風險，但問題是，當時的試算用的是利率較低的浮動利率。等到正式簽約前才發現，實際適用的是對建商較有利的固定利率，月付金額早已超過10萬日圓。

夫妻倆回想，如果那時急踩煞車，也許一切都還來得及。但他們看了樣品屋、公共設施，越看越喜歡，心裡想著「應該撐得過去吧」，最後還是簽了約。通往破產地獄，就是從那句「應該沒問題」開始。

據報導，真正壓垮這對夫妻財務的因素，不只房貸本身，還有每個月高達4萬日圓（約新台幣8000元）的修繕金與管理費，還有過去租屋時沒有的固定資產稅。這對夫妻原本以為，每月支出約9萬日圓（約新台幣1.8萬元），但實際上卻超過16萬日圓（約新台幣3.2萬元），若以年收入估算，等於一半以上的收入都投入住房開銷上。

直到疫情來襲，丈夫任職公司業績惡化，薪水與獎金被砍，只能開始動用存款。為了翻身，他決定轉職，投身高獎金制的業務工作，期待收入大增，卻因業績不佳，實領薪資反而常低於前公司。但這時候孩子也出生了，導致家庭財務壓力倍增。

之後，先生得了憂鬱症，離職後導致收入歸零，家庭財務立即失控，房貸也開始逾期。在連續五次未繳後，債權回收公司要求一次清償剩餘貸款。由於夫妻倆還欠款2300萬日圓（約新台幣462.4萬元），根本無力償還下，房子最終以1000萬日圓（約新台幣201萬元）被拍賣出售，但仍有1300萬日圓債務，只能選擇聲請破產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法