退休金想撐得夠久 ! 專家勸趁早檢視「這5個」家庭預算

〔財經頻道／綜合報導〕新年度是優化家計的好時機，但很多人什麼都不改，固定支出照舊、保險照繳，覺得「現在也沒出什麼問題」。但如果打算將來只靠退休金生活，這種心態更該警惕，至少得先把「5個關鍵項目」攤開來算清楚，剔除許多不必要的支出，讓退休金撐得久。

日媒指出，很多人都有一種心理「既然沒出事，就別亂動」。說穿了，是怕改了之後變更糟，也嫌麻煩。但問題在於，與其等問題爆發，不如一年至少盤點一次。如果不檢視，很可能早就不需要的支出還在默默扣款。

據報導，第一個要看的是每月自動扣款的固定費。很多人只看帳戶餘額，卻不看明細，現在多半改成線上帳單，懶得細查就容易忘記付了那些費用。尤其通訊費，各種服務名稱看不出內容，至少一年一次弄清楚「到底為什麼付這筆錢」。

如果發現根本沒在用，就是白白流出去的錢。專家建議，最好夫妻一起檢視，比較不會拖延，也更容易找出盲點。

第二是保險。現今許多人保醫療險、癌症險，但保障內容還記得嗎？以前住院動輒十天半個月，現在醫療趨勢是縮短住院、拉長門診治療，特別是癌症，多數以長期通院為主，新療法也層出不窮。

但老舊保單規格未必跟得上現在的社會需求，如果真的要換新保單，記得新保障生效後再解約舊的，避免出現空窗期。專家指出，保費不在於便宜，而在於用得上。

第三是每月的儲蓄或投資金額。物價高漲，但別讓生活水準跟著無限膨脹，假如有其他額外收入，建議提高儲蓄比例；但如果沒有，也可把檢視固定費省下來的錢，直接轉為定期投入。專家建議，家計就像減肥，體重一旦增加，要減下來很難；支出也是，一旦養成規模就難以縮回去。

第四是薪資入帳的銀行。很多人從第一份工作用到現在都沒換過，但其實不少銀行對薪資轉帳戶提供免手續費、利率加碼、點數回饋等優惠。既然收入入口在那裡，為什麼不選一個對自己更有利的，光是活存利率差異，長期累積也會有感。

第五是各種點數，這在搬家或生活圈改變時尤其要注意。原本常去的商店可能不在新生活圈，點數堆著不用，最後過期，與其等「關鍵時刻」，不如能用就用。點數沒兌換，就只是帳面上的幻覺。

專家總結，很多人以為維持現狀最安全，但對於想靠退休金過日子的人來說，真正的風險往往是那些被忽略的小支出。這些支出不吵不鬧，卻慢慢侵蝕你的未來，與其讓錢在看不到的地方流失，不如趁現在主動整理，把不必要的部分切掉。

