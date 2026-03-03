焦點股》聯亞：矽光子熱度高 攻漲停創新高

受惠矽光子與高速光收發器在 AI 與資料中心的廣泛應用，聯亞今日再攻漲停。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠聯亞（3081）受惠矽光子與高速光收發器在AI與資料中心的廣泛應用，營收動能有望延續激勵，近日股價表現強勁。今日以跳空漲停1510元開出，盤中數度打開，但截至10:48分，股價仍鎖漲停，成交張數逾5330張，而漲停委買張數逾480張。

光通訊產業利多消息不斷，輝達（Nvidia）週一宣布將向Coherent與Lumentum兩家光子技術公司合計投資40億美元，激勵2家股價創新高。另外，2026年光纖通訊研討會暨展覽會（OFC）將在3月17–19日登場，會中將分享光纖系統、網路及相關技術發展的最新研究、創新與應用成果。

請繼續往下閱讀...

聯亞受惠矽光產品需求攀升，持續擴增資本支出以強化前段產能布局，董事會已核准新增約7億元資本支出，主要用於前段MOCVD設備採購，目標提升前段產能約25%至30%，並規劃由2027年開始逐步貢獻產能。

聯亞1月營收2.7億元、月增長17.4%、年增122.8%，創下歷史新高，市場人士認為，聯亞矽光產品在合併營收中比重已達約75%至80%，第一季營收可望季增，而在毛利率顯著提升，獲利能力大幅改善。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法