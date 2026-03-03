焦點股》貿聯-KY：法說會在即 帶量攻漲停

貿聯-KY董事長梁華哲（右起），總經理鄧劍華看好今年營運更上一層樓。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）週五（6日）受邀參加美系外資舉辦的法人說明會，受惠於管理層年後已初步定調今年營收上看千億元，主要鎖定800V高壓直流（HVDC）電源用線，以及矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術佈局，激勵股價上攻，今日截至上午10時52分暫報漲停價1655元，成交量7938張，超過1000張漲停價委買單尚未成交。

為因應未來高功率應用放量，貿聯規劃於馬來西亞柔佛設立新廠，專門生產電源（Power）用線相關產品，藉此強化在高電壓、高能效架構下的製造與交付能力。管理層認為，隨著算力競賽進入長期化階段，能源效率與系統整合能力將成為關鍵競爭門檻，相關投資並非著眼短期需求，而是為未來5至10年的產業演進預作準備。

在高速傳輸領域，貿聯同步布局矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術。該公司觀察，AI與資料中心對頻寬、延遲與功耗的要求持續提升，光學互連將成為下一個世代的主流解決方案。透過策略性併購深圳新富生光電，貿聯進一步補強光學互連技術，提升在未來資料中心架構中的戰略地位。

