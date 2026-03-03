關稅攪局 高雄去年營利事業銷售額跌破6兆

高雄每年舉辦超過上百場演唱會，大發觀光財。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕受對等關稅影響，高雄市114年度營利事業銷售額5.88兆元，未能持續站穩6兆元大關；促參則創佳績，去年招商總金額首次突破千億元。

高雄市長陳其邁上任以來，推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，舉辦知名的冬日遊樂園，每年均有上百場演唱會，吸引人潮到高雄，加上高科技產業逐步投資落腳高雄，營利事業銷售額屢創新高，111年度達到5.87兆元，112年度5.57兆、113年度更一舉衝破到6.05兆，較陳其邁109年上任時的4.52兆大幅增加。

請繼續往下閱讀...

財政局統計，去年（114年度）高雄市營利事業銷售額小幅衰退至5.88兆元，未能持續站穩6兆元大關，主要是受到對等關稅影響。

市府分析，高雄兩大傳統產業是鋼鐵與石化，去年除了全球鋼鐵產業不景氣，還有美國依「232條款」對鋼鋁課徵50%高額關稅，衝擊中下游客戶出口競爭力；塑膠產業則因去年中國產能過剩致使競價激烈、全球需求疲弱，景氣同樣低迷；展望今年，兩大產業有緩步復甦的跡象。

促參方面，高雄近年招商成果豐碩，包括公辦都更與捷運聯開案等促參案，去年招商總金額首次突破千億元，統計近6年來，高雄促參招商累計總額約2482億元。光是今年截至2月底，高雄已公告、準備招商的都更和捷運聯開案就已達27個。

市府強調，高雄已從傳統工業城市，逐步轉型為智慧科技創新城市；營利事業銷售額持穩，有助增進高雄財政發展，未來將持續開源節流、促參招商，盼再創佳績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法