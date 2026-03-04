LTN經濟通》化解中國勒脖困境 日本南鳥島賓果

日本海洋開發機構（JAMSTEC）的科研鑽探船「地球號」，今年2月成功在深海採集稀土泥。（彭博）

2010年釣魚台爭議後 中國屢次以停供稀土報復日本

〔財經頻道／綜合報導〕稀土是製造電動車電池、晶片及戰機的關鍵原料，但中國長期掌握全球稀土產量約7成左右，因此稀土也屢次成為北京外交報復的武器。以日本來說，早在2010年因釣魚台主權爆發的中日外交爭端期間，日本就成為第一個被中國威脅停供稀土的國家，引發日本企業恐慌，自此之後，日本積極推動供應鏈多元化、技術創新和減量化。

請繼續往下閱讀...

自中國進口的稀土比例從當時高達9成以上、降至目前近6成，儘管如此，中國仍是日本最大稀土供應國，為了擺脫對中國的依賴，日本日前在東京外海的南鳥島啟動全球首例的深海稀土開採試驗，最終成功採集稀土泥，引發全球關注。

中國從1980年代後期開始大幅擴大開採稀土，到了1990年代末期，幾乎壟斷全球稀土市場。Longview Global分析師麥克尼爾（Dewardric McNeal）2025年指出，中國約佔全球稀土礦開採量的70%，其餘30%主要由緬甸、澳洲和美國開採，但中國的稀土精煉產能，卻佔了全球的90%以上。這意味著中國除了精煉自家開採的稀土，也替緬甸、澳洲和美國精煉。

美國地質調查局曾調查發現，美國開採的稀土比例約占全球12%，僅次於中國，大部份的礦藏來自於加州的帕斯山礦場（Mountain Pass mine），但因中國負責稀土精煉，美國仍須將3分之2的稀土出口到中國加工，待中國將其精煉成最終成品後，再出口至美國。

上述優勢使得全球高科技產業，包含如電動車、風電、軍工、電子等，在某種程度上對中國形成依賴，成為各國亟欲擺脫依賴的對象。

2010年中日因釣魚台主權爆發的外交爭端，中國曾一度中止對日出口稀土，當時造成日方的恐慌，圖為當年上街進行反日示威的中國民眾。（法新社）

南鳥島海底稀土蘊藏 可讓日本用數百年

2010年因釣魚台主權爆發的中日外交爭端期間，中國曾一度中止對日出口稀土，當時造成日方的恐慌，日本企業高管出現在電視上，警告說這些關鍵原材料即將耗盡。《紐約時報》報導指出，作為報復手段，中國當時未事先通知，就實施了為期2個月的稀土出口禁令，實質性地切斷對日本的稀土出口。

據行業估計，當時日本有90%以上的稀土進口來自中國。因此在事件過後，日本開始大力開發「非中國來源」的稀土供應，在2025年年底時，這比例已降至60%至70%左右。

日本政府後來鎖定了最東端的南鳥島，南鳥島雖然行政區被劃分為東京都小笠原村，但距離東京都心約1950公里，島上沒有居民，但有防衛省和國土交通省人員常駐。2012年，東京大學研究團隊在南鳥島附近的海底發現稀土資源，隔年進一步確認該礦床的部分區域具有高濃度稀土，推估至少蘊藏1600萬噸，足夠日本使用數百年，且蘊藏規模估高達全球第3。

但問題在於，稀土存在於水深約6000公尺的深海海床上的黏土狀沉積物中，開採難度極高，雖然可以利用管線進行吸泥，但必須確保管線能否長時間承壓不破裂，還要注意泥漿輸送是否會堵塞、逆流、磨損，以及設備能否長時間連續作業。

由於採集成本過高，加上當時技術有一定難度，而且從中國進口的稀土價格極低，所以即使已發現10多年，日本政府對於著手開採並不積極，而是透過海外投資來強化稀土中游加工與冶煉環節。

科研鑽探船「地球號」利用從船上注入的海水壓力，將海底泥土推送至船上回收。（美聯社）

南鳥島稀土泥將在日本精煉

不過到了近年，中國屢次以稀土做為政治武器進行勒索，去年又因首相高市早苗在國會答詢時論及「台灣有事」，以戰略性管制名義再度限制出口，而且現今的開採技術也比當時更加成熟，日本政府因此決定要加速南鳥島稀土泥開採作業。

試採方式是由日本海洋開發機構（JAMSTEC）的科研鑽探船「地球號」延伸管線，透過無人潛水器（ROV）調整水流，利用從船上注入的海水壓力，將海底泥土推送至船上回收。這是在海底油田與天然氣田鑽探技術基礎上加以改良的全球首創嘗試。

「地球號」不負眾望，在今年2月初成功於南鳥島周邊水深約6000公尺的海床上，採集到了含有稀土的泥漿，日本政府計畫在此次成功的基礎上，於2027年2月進行大規模試掘，每日最多提取350噸含有高濃度稀土的泥漿。

日本內閣府綜合海洋政策推進事務局長石井正一指出，開採出的稀土泥將先在南鳥島進行海水分離處理，再運往日本本土進行精煉，這是全球首次嘗試從深海泥漿中分離並精煉稀土元素的可行性測試。

開採出的稀土泥將先在南鳥島進行海水分離處理，再運往日本本土進行精煉。（美聯社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法