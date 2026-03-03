不是客服回你！Costco執行長親自回信機制曝光 網驚：真的有用

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）。（圖擷取自Costco官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）對細節的高度重視文化，一直是這家量販俱樂部成功的關鍵之一。這樣的文化也延伸到最高層級，Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）即使面對堆滿倉庫般的電子郵件收件匣，仍會親自抽空處理來信，展現高度重視顧客意見的經營風格。

美媒《商業內幕》報導，瓦克里斯接受訪問時表示：「我確實會閱讀電子郵件，並回覆其中大多數。」據了解，瓦克里斯甚至能在當天晚間迅速回信，顯示即便身處公司最高決策層，仍維持第一線溝通習慣。

不過瓦克里斯也坦言，部分信件會交由團隊協助處理，但整體而言，他仍會親自掌握會員反映的內容。

瓦克里斯在Costco服務已逾40年，從堆高機操作員一路晉升，並在2年前接任執行長，帶領公司交出穩健的成績。他以嚴謹執行公司既有策略為核心，同時搭配審慎調整地持續推動既有策略，像是延長黑鑽卡會員購物時段、改善門市人流管理等措施，強化會員整體消費體驗。

網路上過去也曾流傳瓦克里斯親自回覆Costco會員的案例，例如針對門市熱狗區缺少番茄醬的反映，瓦克里斯簡短回應「會轉達給相關同仁處理」，顯示其對細節問題亦不輕忽。

《商業內幕》記者羅伊特（Dominick Reuter）也分享他本人寄信向瓦克里斯提問的經驗。羅伊特稱，他最近使用Costco汽車購買方案的經歷，而這項服務是他在報導中得知Costco相當重視的項目。

結果瓦克里斯回覆表示：「我們認為這對會員來說是一項非常優質的服務，能在購車過程中提供更高的價值與透明度。感謝您的來信，以及身為Costco會員的支持。」

