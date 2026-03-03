經典賽開打大谷翔平專車啟動！日媒揭「現象級效應」日本男人湧入百貨

大谷翔平先前在球場休息區被捕捉到拿出保養品「小紫瓶」往臉上塗抹，畫面在社群瘋傳。隨著經典賽即將開打，大谷翔平的小紫瓶專車也將在東京街頭啟動。（擷自X、日本黛珂官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，大谷翔平再度披上「侍JAPAN」戰袍回到日本賽場，從場上表現到體格進化，大谷被日本網友封為「不同次元的超級英雄」。

根據《Sportico》與《Forbes》等報導指出，大谷翔平2025年的廣告代言與授權收入估計高達1億美元，這項數字不僅刷新棒球界歷史紀錄，更讓他躋身全球運動員「場外收入」頂尖梯隊，過去美國職棒大聯盟球星年代言收入天花板約在1,000萬美元左右，大谷幾乎將標準推升至10倍，被譽為棒球界的商業奇蹟。

請繼續往下閱讀...

他的代言版圖橫跨20多個品牌，從日本本土企業如精工、三菱日聯銀行、伊藤園、興和、高絲、西川寢具，到國際品牌New Balance推出專屬產品線，其商業影響力早已超越運動場域，成為全球運動行銷指標。

其中，在日本掀起「現象級」效應的，正是保養品牌黛珂。去年一段比賽畫面中，大谷翔平在休息區空檔被鏡頭捕捉到熟練地拿出「小紫瓶」往臉上塗抹保養，神情自然、動作流暢，畫面曝光後迅速在社群媒體發酵，網友直呼「這動作太自然了」、「連大谷都在用」，成為話題焦點。

自2023年起擔任黛珂代言人以來，大谷成功帶動品牌明星商品「超微導全能修護精粹」（小紫瓶）聲量與銷售同步攀升。2025年小紫瓶在日本市場銷售達成率108%，較前一年同期成長114%，最受矚目的則是男性新客數暴增123%。這項數字被日媒視為關鍵轉折，過去以女性為主力的百貨美容專櫃，如今明顯出現更多男性顧客身影，不少人坦言：「是因為大谷，才開始認真保養。」

隨著經典賽熱潮，黛珂更推出「黛珂 × 大谷翔平」主題巴士，將自3月5日起期間限定日本現身街頭，讓經典賽粉絲在城市中感受這股現象級效應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法