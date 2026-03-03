焦點股》大眾控：客戶獲得輝達投資 逆風攻漲停

輝達攜手Coherent Corp.簽署多年期策略協議，將共同推動先進光學技術的發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）高度重視光通訊技術，昨日宣布投資供應商Coherent多達20億美元，帶動其股價大漲，連帶造就Coherent模組供應商大眾控（3701）大受激勵，股價逆風高飛，今日跳空漲停，截至上午10時24分暫報漲停價71.1元，成交量1萬張，還有6500多張漲停價委買單尚未成交。

輝達攜手Coherent簽署多年期策略協議，將共同推動先進光學技術的發展，包括製造產能與研發能力的擴充，以支援新一代AI基礎設施。合作協議包含輝達數十億美元的採購承諾，以及未來取得先進雷射與光學網路產品的優先供應與產能權利。

隨著AI基礎設施邁入下一階段，光學互連（optical interconnects）與先進封裝整合成為關鍵技術，可在AI工廠之間實現超高頻寬、低能耗的連接能力。輝達亦將投資20億美元於Coherent，用於支持其研發、未來產能擴張及營運發展，並強化Coherent在美國的製造能力布局。

輝達認為，結合自家在AI、加速運算與網路技術的領導地位，以及Coherent在光學創新與先進製造方面的專業能力，有利於Coherent得以擴大研發與製造規模，支援全球新世代AI資料中心的建設。

