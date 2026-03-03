焦點股》信錦：隱藏版低軌衛星概念股 業績撐竿跳

信錦董事長陳秋郎看好公司低軌衛星產品線營收可倍數成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）近年成功打進美系低軌衛星供應鏈，今年開花結果，產品線從2種大幅增加到6種，從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，由於美系大客戶今年訂出成長3倍的目標，信錦董事長陳秋郎指出，今年來自低軌衛星產品營收呈現倍數成長，公司新品轉型成效開始顯現，目標在未來三年新品比重營收比重拉高至30%。

信錦今日股價早盤開高，一度大漲5%，再創波段新高，但隨著大盤跳水，信錦由紅翻黑，截至10:32分左右，信錦股價下跌2.26%，暫報73.5元，成交量逾4205張，震幅逾7.5%。

陳秋郎指出，為因應客戶需求，今年資本支出將較去年增加，泰國廠興建為重點投資項目，預計年底完工，明年產能到位，低軌衛星相關產品由於客戶要求將在越南、泰國生產，信錦的技術獲得客戶肯定，成為核心供應商，產品線大舉擴增，從太空到地面皆有產品對應，對公司營運貢獻自今年逐年增加，此外，公司也有新的轉型產品正在小量試產中，因保密條款還無法公布，預計下半年貢獻程度放大。

