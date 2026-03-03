亞股拋售潮啟動！韓股暴跌逾4%、日股續跌逾1300點。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美伊衝突升溫，伊朗宣佈關閉荷姆茲海峽後，投資人恐慌賣壓湧現，亞股一片慘綠，其中又以韓股跌勢最兇，跌逾4%，失守6000點大關，日股則跌1329點，失守5萬7。

南韓綜合指數週二展開補跌，開盤跌78.98點或1.26%，盤中在賣單湧入，一度跌破6000點，回測5987.15點，跌256.98點或4.12%，截至當地時間11點47分，跌224點或3.59%，報6020.1點。

日股今開盤續跌328點或0.56%，不過，隨著市場現拋售潮，指數跌勢擴大，上午盤一度跌1435點或2.47%，上午盤暫收56727點，跌1329點或2.29%。

相較於韓股與日股大跌，台股、澳洲、紐西蘭、A股跌勢則較輕，台股盤中一度跌718點，或2.05%，測34377點，截至台北時間11點，報34592點，跌503點。

澳洲指數截至當地時間13點55分，報9309.9點，跌1.28%。

A股則小跌，截至當地時間10點45分，報4169.35點，跌0.32%。

紐西蘭亦小跌，截至當地時間15點35分，報13628.62點，跌0.21%。

至於恒生指數則逆揚，開盤以26190點開出，上漲131點，盤中一度來到26218點，截至當地時間11點05分，報26164點，漲0.4%。

