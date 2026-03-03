中媒說台積電好瘋狂！各國搶倒貼補助建廠 重點還是在「台灣」

台積電近幾年在全球積極擴廠。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電近幾年全球擴廠，中國媒體《富途牛牛》指出，台積電的布局不只是單一企業的商業動作，更牽動地緣政治、AI算力競賽與先進製程技術的全球版圖重組，已成為科技產業與國際經濟的重要觀察指標，並列出台積電在全球布局狀況。

中國媒體指出，在半導體界，能讓美、日、德等經濟體競相掏錢「倒貼」的企業，只有台積電。根據統計，台積電在2024、2025兩年合計取得美國、日本、德國、中國等政府補助1514.22億元新台幣，其中2025年為762.58億元，較2024年的751.64億元小幅增加。

台積電美國亞歷桑那廠

台積電在美國規劃6座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心，總投資達1650億美元。業界認為，此舉不僅回應AI時代客戶就近生產需求，也符合美國推動半導體本土化的政策方向。

亞利桑那州4奈米晶圓廠已於2024年底量產，2025年子公司轉盈161.41億新台幣，相較前4年累計虧損超過394億元明顯改善。市場分析，量產後產能利用率提升及政府補助挹注，是轉盈主因，也顯示高階製程在美國仍具盈利可能。

分析指出，美國廠雖成本較高，但在AI晶片需求帶動下，產能布局與客戶供應保障價值提升。未來若P2廠如期於2026年進機、2027年量產，台積電在美國的生態系雛形將更為完整，有助分散供應鏈風險並深化國際客戶合作。

台積電日本熊本廠

台積電日本熊本一廠已於2024年底量產，台積電在對外資料中強調其良率表現良好；二廠原規劃生產6／7奈米製程，並以月產能10萬片為目標；但多家媒體與產業消息指出，台積電正評估將二廠升級為3奈米量產線，投資規模可能隨之上修。

這也意味著熊本從中端供應基地，躍升為日本首座先進製程據點。也藉指出，汽車產業需求波動下，AI晶片需求更具確定性與長期成長動能，3奈米製程也更有助提升產能利用率。

JASM的股東除台積電外，包括Sony、Denso 與 Toyota 等日本企業，顯示熊本廠從成立之初即帶有在地供應與產業安全的政策使命。而根據日本經濟產業省（METI）政策文件顯示，JASM可獲最高7320億日圓補助，用於先進製程與產能建設。

不過海外新廠投資亦伴隨財務壓力。財報顯示，JASM在2025年仍錄得97.67億新台幣虧損，主要因折舊、良率爬坡及初期產能利用率偏低所致。

台積電德國廠

台積電與博世（Bosch）、英飛凌和恩智浦（NXP）合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），已於2024年8月20日舉行奠基儀式，正式啟動建廠工程。

該廠規劃生產28／22奈米平面CMOS及16／12奈米FinFET製程，月產能目標約4萬片12吋晶圓，將視客戶需求與市場狀況逐步推進量產。分析指出，台積電歐洲布局著眼於區域供應安全與在地客戶需求，主要服務汽車與工業電子等長週期應用，而非追求最先進製程。

財務方面，ESMC在2025年仍處於建廠與良率爬坡階段，錄得6.88億元新台幣虧損。

台積電中國廠

文章指出，台積電在中國的生產佈局相對冷靜，與美國、日本追求先進製程的擴張策略不同，中國廠區主要聚焦於成熟製程的成熟與穩定的晶圓代工業務。

南京廠是台積電在中國的主要生產據點，提供12奈米、16奈米、22奈米及28奈米等製程，近年新增28奈米產能以對接車用電子與物聯網（IoT）需求。

在先進製程受出口管制與地緣政治影響的背景下，台積電選擇將資源集中於需求量大的主流製程，以在合規與商業利益間取得平衡。成熟製程雖不具備技術代際優勢，但在本地電子與工業市場中具備不可替代性，良率與服務效率也成為競爭關鍵。

台積電在台灣

儘管台積電在海外聲勢浩大，但供應鏈公認：最先進的技術和最龐大的產能，依然在臺灣。2026年，台積電在台灣建廠節奏，已進入「瘋狂模式」，同步在建的廠房多達10座，這不僅是產能的擴張，更是一場捍衛技術主權的「心臟守衛戰」。

如果說製程是晶片的「心臟」，那先進封裝就是連接算力的「神經」。隨著輝達B300系列等次世代AI晶片的爆發，CoWoS封裝已成為卡住全球算力脖子的關鍵瓶頸。

為了徹底解決供不應求的局面，台積電正在台灣南部開啟一場「封裝大躍進」：在南科三期、嘉義園區以及屏東科學園區，數座全新的CoWoS封裝廠正以前所未有的速度擴建。台積電計畫在2026年底，將CoWoS的月產能推升至12.5萬片以上。

報導指出，這種「前段製程+後段封裝」全線重倉台灣的佈局，清楚地釋放了一個信號：無論世界版圖如何變遷，台灣始終是台積電最堅固的技術堡壘與全球AI產業的動力源泉。

報導表示，台積電全球多點布局並非單純擴張，而是一場經過精確計算的「計謀」。首先AI算力需求被視為新一輪科技基建；其次，地緣政治與供應鏈風險加劇，使台積電選擇多點布局以降低單一市場依賴；最後，技術優勢仍是台積電核心競爭力。

報導認為，進入2026年，台積電2奈米製程的良率預計將迎來爆發式攀升，這種從實驗室到量產線的轉換效率，是競爭對手短期內難以逾越的鴻溝。憑藉這種穩健的交付能力，台積電依然牢牢掌握著全球先進製程的定價權，即便漲價，客戶依然得排隊。

文章最後總結，台積電的瘋狂建廠，看似一場豪賭，實際上更像是種時代的轉變：當AI把算力變成國家競爭力，當先進製程與先進封裝成為全球產業的瓶頸，台積電就必須把自己從代工廠升級為基礎設施。

台積電在美國押的是政治與客戶的確定性；在日本押的是製程前移後的區域依賴性；在德國押的是汽車工業的製度化供給；在中國押的是成熟製程的穩定現金流；而在台灣押的，則是決定未來十年的核心：最先進與封裝主戰線。

