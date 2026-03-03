焦點股》宏捷科︰布局4大話題領域 開盤10分鐘亮漲停

四大領域迎來收割期，宏捷科（8086）開盤不到10分鐘就亮燈漲停、來到138.5元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕世界行動通訊大會（MWC）登場，加上美股全球磷化銦（InP）基板龍頭AXT、光通訊大廠Lumentum（LITE.US）業績雙雙報喜，今日砷化鎵族群股價齊揚，宏捷科（8086）開盤不到10分鐘就亮燈漲停、來到138.5元，截至9:55分為止，漲停打開，股價暫報135元、漲幅逾7%，成交量超過1.1萬張。

看到近期穩懋（3105）、全新（2455）股價大漲，環宇-KY（4991）、IET-KY（4971）股價更狂飆，IET-KY甚至飆上500元，不少宏捷科投資人大嘆「獲利明明不錯，股價為何起不來?」不過，宏捷科高層指出，近幾年來默默佈局「非PA（功率放大器）產品」，包括無人機應用、低軌道衛星、感測技術、高速傳輸四大領域，即將迎來收割期。

觀察昨日三大法人動向，外資買超471張、自營商買超154張、主力買超373張；法人分析，相較於其他砷化鎵個股，宏捷科股價仍在谷底，且籌碼穩定，再加上去年前三季稅後盈餘（EPS）已經超過2元，預計全年EPS至少3元起跳，獲利表現不俗，值得低檔布局。

