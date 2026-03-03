焦點股》富喬：日東紡狂飆 水漲船高

富喬今日股價一早就亮燈漲停。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB上游T-Glass今年缺貨無解，日本玻纖材料龍頭日東紡（Nittobo）今日早盤股價狂飆逾8%，激勵台灣玻纖布廠富喬（1815）股價跟著勁揚，開盤短短8分鐘直接鎖住漲停，漲停價118元，短線將挑戰歷史新高121.5元。

截至9:21分左右，富喬股價緊鎖漲停，成交量逾3.6萬張，漲停委買張數逾3.2萬張。

富喬上週董事會決議擴大資本支出，啟動泰國第一期投資案，預計投入31億元設立玻纖布廠，預計2027年第三季量產。富喬董事長張元賓表示，因應全球AI市場持續發展及PCB供應鏈在泰國佈局日趨完整，富喬決定擴大泰國廠投資，深化與CCL（銅箔基板）和板廠的戰略合作，提升東南亞供應鏈的附加價值，以提供給終端客戶更完整的服務。泰國新廠規劃以先進製程為核心，產品應用於低軌衛星、AI伺服器和IC載板為主，未來將對集團營收與獲利產生貢獻。

富喬針對AI伺服器與低軌衛星強勁需求，今年台灣廠亦同步提高資本支出至26億元，先進製程產品佔產能比重目標提升至70%。IC載板所需之Low CTE產品，因其高難度製程，伴隨生產曲線優化進程，今年出貨規模可望逐季成長。整體而言，受惠於高頻高速、低損耗材料和載板應用新產品需求擴大，公司營運可望更進一步轉強。

