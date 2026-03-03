黃金大漲後卻遭下殺！「這貴金屬」跌慘了

週一（2日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（2日）黃金價格上漲，投資人擔心美國與以色列空襲伊朗之後，中東的衝突可能會演變為長期問題，與此同時，白銀慘重挫5.7%。

黃金現貨價上漲0.4%，報每盎司5297.31美元，盤中一度上漲逾2%，但因獲利了結賣壓而收斂漲幅。

請繼續往下閱讀...

4月交割的黃金期貨上漲1.2%，報每盎司5311.60美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「市場正試圖判斷未來幾周是否會出現後續打擊。我認為可能正是這種不確定性，支撐著金價。」

美以對伊朗的空襲戰事升級，而且沒有緩和的跡象，以色列因真主黨襲擊而轟炸黎巴嫩，德黑蘭則繼續對波灣國家發動彈道飛彈和無人機攻擊。美國總統川普揚言「更大一波攻勢」即將到來，但未透露細節。

由於空襲導致中東多處油氣設施停止運作，加上關鍵的荷姆茲海峽運輸中斷，原油和天然氣價格急速攀升。

SP Angel分析師表示，地緣政治加速碎裂化，正促使金磚集團（BRIC）的中央銀行減持美元計價的資產，改為持有黃金，這樣的情況可能延續下去。

黃金去年交出64%驚人漲幅，動能來自央行買盤、ETF 淨流入，以及美國貨幣政策愈趨寬鬆。

3名金屬業消息人士透露，由於美以空襲導致的航班取消，未來幾天經由杜拜黃金交易樞紐的實體黃金流通，將受到嚴重限制。

其他貴金屬交易：

現貨白銀重挫5.7%，報每盎司88.46美元，稍早觸及1月30日以來新高。

現貨鉑金下跌2.7%，報每盎司2300.50美元。

現貨鈀金下跌0.9%，報每盎司1770.66美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法