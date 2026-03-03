神準前進MWC 秀AI、雲端與電信邊緣

網通廠神準董事長蔡文河。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠商神準科技參展2026 年行動通訊世界大會（MWC Barcelona 2026），神準表示，此次聚焦 AI、雲端與電信邊緣部署需求，不僅以新一代 Intel® Xeon® 6 高效能

運算平台為技術核心，更全面呈現與生態系夥伴協作的雲端分散式 UPF （dUPF） 技、邊緣 AI 視覺分析、以及高效能的鈦金級數位電源解決方案，展現神準在各類應用場域中的完整佈局。

神準表示，此次一大亮點在於神準與 6WIND、Red Hat 及 Intel 合作展示的雲原生分散式 UPF （dUPF） 技術，透過 Red Hat OpenShift 實現 5G 工作負載的自動化佈署與管理。同時，神準也參與由英特爾發起並主導的開放式模組化邊緣運算參考設計，展示將 SX904智慧網卡整合於 Supermicro 伺服器平台，並搭配 Red Hat OpenShift 實現自動化部署、資源編排與管理。此合作體現了神準在標準化與彈性架構中扮演的核心技術角色，協助企業在邊緣環境實現高效能的 AI 應用整合。

神準指出，此次在邊緣 AI 領域，提出多項解決方案，同時推出新的強固型邊緣AI平台，新平台發布代表公司在行動工作站、邊緣 AI、工控電腦與智慧交通領域的產品策略更趨完整。透過更強大的 NPU 能力、低噪音設計、強固化架構與多介面擴充能力，將持續協助企業客戶加速落地 AI 應用，並在全球市場布局下一波智慧化轉型需求。

