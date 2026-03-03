你家附近會開Costco嗎？內部選址條件曝光 關鍵在「這數字」

美式賣場好市多（Costco）持續推動全球展店，但並非所有高需求地區都能成功設點。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續推動全球展店，但並非所有高需求地區都能成功設點。Costco內部揭示，新門市選址除仰賴人口結構與消費力外，更關鍵的指標在於既有門市的營收表現與承載壓力，當單店年營收突破3億美元後，便會啟動「分流式展店」評估機制，在許多情況下，新門市的設立也是為了分散既有門市已接近銷售上限的壓力。

美媒《The Street》報導，針對Costco的新分店擴張計畫，Costco高層在財報電話會議上曾透露了不少訊息。Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）在2026會計年度第一季財報電話會議中表示：「我們在不動產布局上通常會以5至10年為規劃週期。目前來看，公司每年新增30家以上倉儲門市的發展藍圖相當明確，設定至少達成每年30家新據點，是我們為自身設定的目標。同時，從這個5至10年的規劃來看，我們在現有所有市場與地理區域中，仍看到持續成長的機會。」

米勒奇普補充說：「整體而言，我們預期約有一半、或略多於一半會位於美國，其餘大約一半、或略低於一半則會分布在我們營運的其他市場，包括加拿大、墨西哥、歐洲、亞洲與澳洲等地。」

至於開設新分店的條件為何？Costco前任財務長加蘭蒂（Ron Galanti）曾在2024會計年度第一季財報會議中說明，2023會計年度大概有約25家門市年營收超過4億美元（約127.3億元新台幣），另有約160家落在3億（約95.5億元新台幣）至4億美元區間，顯示多數成熟門市已進入「需要擴點」的階段。他直言，當營收前面數字「出現3字頭」，特別是在3.5億美元（約111.42億元新台幣）水準時，Costco就會開始思考如何在該市場進行內部擴張，「坦白說，就是在該市場創造更多成長空間。」

當一家Costco門市營收達3億至3.5億美元區間，通常意味著停車空間與購物動線已接近飽和，顧客體驗開始下滑，此時便會優先考慮在周邊區域增設新門市，以分散人潮並延續成長動能，同時也讓新門市能直接服務既有會員基礎。

美國紐約商用不動產服務公司Schuckman Realty的執行長舒克曼（Schuckman ）分享了有關Costco選址策略的觀察。他表示，加蘭蒂將這種方式稱呼為「策略性內部競爭」（strategic cannibalization），其概念很簡單，就是透過在既有門市周邊設點，重新分配客流。舒克曼分析指出，此舉可有效減少排隊與停車壓力，提升消費頻率，反而有助整體營收成長。

為支援這樣的擴張規模，Costco導入了新的資源以支持其擴張，包含擴編了公司的不動產團隊，也透過改建既有設施來取代全新開發，包括將法國一家大賣場與加拿大一家舊家具賣場轉型為新據點，藉此以降低資本支出並提升展店彈性。

目前，Costco在全球共營運923個倉儲據點，其中包括美國與波多黎各633家、加拿大114家、墨西哥42家、日本37家、英國29家、韓國20家、澳洲15家、台灣14家、中國7家、西班牙5家、法國3家、瑞典2家，以及冰島與紐西蘭各1家。

