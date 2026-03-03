金價再次飆上5400美元 羅伯特清崎：白銀和比特幣也將迎來暴漲

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預料，白銀和比特幣也將迎來暴漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受中東地緣政治升級影響，週一（2日）國際金價強勢上漲，再次飆上5400美元關卡。對此，知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為除了黃金外，白銀和比特幣也將迎來暴漲。

綜合媒體報導，美國和以色列對伊朗開戰，空襲戰範圍擴大，市場憂慮中東衝突或持續，避險資金迅速湧入黃金，帶動金價週一亞洲盤大漲逾2％，盤中一度站上每盎司5400美元高位。

請繼續往下閱讀...

對此，羅伯特清崎週一在社交平台X發文表示看法，稱黃金價格一天之內飆128美元。但更令人振奮的是，白銀和比特幣也將迎來暴漲，並要投資人敬請期待。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有網友表示「所有人都會登上月球！」、「黃金領漲時，風險資產往往會跟著走。輪動季可能即將開始。」、「比特幣會和黃金同步上漲嗎？那真是太棒了！」、「比特幣的時代即將來臨！」等。

但也有網友不認同，稱「白銀和比特幣的價格可能會波動，但相關性並不能保證。」、「無論市場看起來多麼樂觀，都要保持謹慎。回調隨時可能發生。」、「黃金價格上漲往往是為了安全，而不是為了慶祝。」、「在這點上我不同意你的看法……我認為黃金、白銀以及比特幣很快就會大幅回調。我正在等待這次大幅回調，以便買入比特幣。」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法