150艘船卡在荷姆茲海峽！國際油價大暴衝、恐漲破每桶100美元

美國和以色列於2月28日對伊朗發動空襲，戰火持續延燒，這張3月2日拍攝的衛星影響顯示，荷姆茲海峽沿岸的城市阿巴斯港（Bandar Abbas）發生爆炸。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價與天然氣價格週一（2日）大幅飆升！在以色列與美國對伊朗發動空襲後，伊朗隨後展開報復行動，導致中東地區多處油氣設施關閉，並干擾關鍵的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運，分析指出，若中東衝突演變為長期對峙，恐推升油價進入新一輪上升週期，不僅加劇全球通膨壓力，也將拖累經濟成長，並進一步墊高美國汽油零售價格。摩根大通警示，若荷姆茲海峽的航運受阻持續3至4週，布蘭特油價恐被推升至每桶100美元以上。

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收每桶71.23美元，上漲4.21美元或6.3%；盤中一度上漲逾12%，觸及75.33美元，為2025年6月以來最高。

布蘭特原油期貨盤中一度大漲13%，觸及每桶82.37美元，創2025年1月以來新高，終場上漲4.87美元或6.7%，收在每桶77.74美元。盤後交易中漲勢進一步擴大，

伊朗革命衛隊週一晚間表示，將對任何試圖通過荷姆茲海峽的船隻開火攻擊，引發市場恐慌。

儘管油價初步漲勢未如部分市場分析師的最悲觀預期，但伊朗進一步攻擊沙烏地阿拉伯與卡達等主要能源生產國，加劇市場對衝突升級並引發更多供應中斷的擔憂。

標普全球副董事長葉爾金（Daniel Yergin）指出：「關鍵在於供應將減少多少、持續多久，以及主要強權將如何介入回應。」

週一，沙烏地阿拉伯在遭無人機攻擊後關閉其最大國內煉油廠。卡達則停止液化天然氣生產，國營的QatarEnergy準備對LNG出貨宣布不可抗力。隨著伊朗衝突擴大，荷姆茲海峽周邊約有150艘船舶被迫停泊，1名海員死亡，至少3艘油輪受損。

摩根大通表示，若荷姆茲海峽的航運受阻持續3至4週，可能迫使波斯灣產油國關閉產能，並將布蘭特油價推升至每桶100美元以上。

Global X研究分析師Kenny Zhu表示，若衝突對全球能源貿易造成長期衝擊，北美能源體系具備相對完整的緩衝與替代能力。

美國天然氣市場相較於歐洲與亞洲基準價格反應較為溫和，亦反映出這差異。美國近月天然氣期貨週一上漲10.1美分或3.5%，至每百萬英熱單位2.96美元，漲勢相對溫和。

反觀歐洲與亞洲市場劇烈波動，歐洲基準的「荷蘭TTF天然氣期貨」近月合約在洲際交易所收漲約40%，至每兆瓦時44.51歐元。亞洲LNG價格亦在週一上漲近39%，標普全球能源日本韓國指標（JKM）報每百萬英熱單位15.068美元。

儘管市場基本面仍顯示供應充裕，但地緣政治風險已成為主導因素。今年以來，布蘭特原油累計上漲約19%，紐約期油上漲約17%。

