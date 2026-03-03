油價變武器？能源專家示警：市場嚴重低估伊朗長期封鎖海峽能力

能源生命線警報！專家曝市場低估荷姆茲海峽卡關風險。（資料照，美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕能源專家、Rapidan Energy Group創辦人兼總裁麥克納利（Robert McNally）警告，市場正嚴重低估伊朗長期干擾，甚至封鎖荷姆茲海峽的能力與意願。一旦這條全球最關鍵的能源通道長時間受阻，油氣市場恐面臨難以承受的極端衝擊。

麥克納利在《彭博》節目中直言，在軍事層面，伊朗未必掌握升級主導權，因此真正可運用的籌碼，是能源價格。伊朗具備讓荷姆茲海峽在相當長時間內處於「不安全狀態」的手段，其持續時間可能遠超市場想像。

請繼續往下閱讀...

他指出，如果本週結束前，美國中央司令部無法向外界保證海峽完全暢通、航運流量無法恢復，「市場將被迫進入一個此前從未認真計算過、甚至不願相信會發生的情境」。他強調，若海峽持續封鎖，「油氣市場的數學帳將極為難看」。

在他看來，伊朗當前的核心戰略，是透過推高油價，把能源成本壓力直接推到川普的政策議程中心，迫使其在政治與經濟壓力下退讓。此外，麥克納利駁斥市場基於歷史經驗的樂觀預期，投資人慣性回顧前2次的海灣戰爭，甚至1988年美伊海上衝突、當年美軍在短時間內便重創伊朗海軍。但，他強調，當前局勢與過去截然不同。

相較於歷史衝突，伊朗如今擁有更先進的武器體系與更具縱深優勢的海岸線部署能力，使其在荷姆茲海峽進行長期干擾具備現實基礎。市場假設美軍能迅速「解決問題」的預期，在此情境下可能出現根本性誤判。

現今主流觀點認為，伊朗不會輕易封鎖海峽；對此，麥克納利提出反駁。他指出，通常情況下，伊朗確實會顧忌國際後果，但「這不是一個正常時期」。當政權面臨生存壓力時，決策邏輯將轉向非常規手段。

目前伊朗正承受高度壓力，並採取一系列高風險舉措，包括擴大衝突範圍、將海灣國家推向對立面、攻擊多個目標，甚至可能引發更廣泛的區域捲入。在這種背景下，德黑蘭可能選擇孤注一擲。

在軍事層面，伊朗未必掌握升級主導權，因此真正可運用的籌碼，是能源價格。麥克納利認為，透過長期推高油價，將高通膨與能源壓力嵌入川普的政策核心，才是伊朗試圖翻轉局勢的關鍵策略。而伊朗的盤算或許在於：即便付出高昂代價，只要能讓油價在數週內維持高檔，就足以迫使華府重新權衡成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法