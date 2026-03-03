輝達H200被限額 ! 彭博揭：傳美將設單一中企「採購上限」7.5萬顆

輝達H200晶片。（擷取自輝達）

〔財經頻道／綜合報導〕在中美科技博弈持續升溫之際，美國正考慮對輝達（NVIDIA）高階AI晶片出口中國設下更嚴格的採購限額。《彭博》引述知情人士透露，川普政府正研議，未來每一家中國企業最多僅能購買7.5萬顆H200 AI加速器。

據報導，7.5顆晶片足以支撐一座約100兆瓦的中型資料中心，但數量限制甚至不到阿里巴巴與字節跳動等企業私下向輝達表達採購意願的一半。市場認為，美方針對中國單一企業設採購限額，將成為另一層風險控制手段，恐將進一步壓縮輝達重返關鍵中國市場的空間，也為全球AI供應鏈再添變數。

不僅如此，AMD的MI325晶片，其性能與H200相近，也將納入同一客戶總量上限計算。這些AI加速器是當前科技產業最稀缺、最具戰略價值的運算資源，廣泛用於訓練與運行大型人工智慧模型。

《彭博》指出，川普政府對中國總出貨量仍有可能達到100萬顆，這是先前在監管流程中設定的上限。但由於目前申請需求主要集中於少數幾家中國科技巨頭，在單一企業限額機制下，這些公司實際可獲配的數量將大幅縮水。

目前輝達仍未自中國取得任何資料中心營收，但即使美方批准出口，北京方面是否核准進口，仍充滿不確定性。到目前為止，美方僅核發少量H200出口許可。

H200是輝達上一代產品中最強大的AI晶片，在去年Blackwell系列問世前，一直是訓練與運行如ChatGPT等AI應用的產業標準，其運算能力是川普團隊先前允許對中出口晶片的六倍以上，性能亦遠勝中國華為目前可量產的產品。

事實上，北京曾拒絕川普政府較早提出的H20晶片出口方案，後來AMD成功銷售部分等效產品，而川普團隊也一度考慮放行更先進的Blackwell晶片，但最終在多名高層顧問勸阻下暫時作罷，使得H200成為一種「折衷方案」。

據報導，美方已將或計劃將中國4大科技公司中的3家列為「中國軍方企業」，這使得未來出口審核更加複雜。如何在國安考量與經濟利益間取得平衡，將考驗川普團隊的政策執行力。

