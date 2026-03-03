UNIQLO春季手提包推薦！日媒點評小資必買3款、輕巧通勤休閒都百搭

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，不只在服裝方面表現出色，就連包款也以設計簡約、男女老少皆適用而深受喜愛，日媒《Fav-Log》報導，近期就介紹了3款相當實用的春季推薦包款，包含單肩包（ラウンドミニショルダーバッグ）、帆布托特包（キャンバストートバッグ）和多口袋肩背包（マルチポケットショルダーバッグ）。

單肩包

單肩包是UNIQLO的熱銷商品之一。小巧可愛的輪廓與輕盈的尼龍材質，非常適合春季穿搭。肩帶可調整，可變成手提包使用的兩用設計。

雖然設計簡約、不佔空間，但包包底寬充足也是亮點之一。購買者普遍評價：「貼合身形」、「容量比想像中大」、「容易搭配各種服裝」。

顏色除了米色、黑色等基本款，還有春季感十足的黃色、綠色、藍色等，可作為穿搭點綴，UNIQLO官網售價為1500日圓（約305元新台幣）。

UNIQLO的「單肩包」。（圖擷取自uniqlo官網）

帆布托特包

帆布托特包以帆布布料搭配合成皮革提把，設計簡潔、可搭配正式穿搭，且A4尺寸可放置文件，非常適合通勤或上學使用。

內部有6個口袋，可將物品整理得井井有條。兩側的抽繩設計可調整包型，依使用場合改變外觀。

購買者留言：「一見鍾情」、「口袋多是決定購買的原因」、「完全不廉價，看起來可長期使用」。顏色有自然色與深棕色兩種，價格為3990日圓（約813元新台幣）。

UNIQLO的「帆布托特包」。（圖擷取自uniqlo官網）

多口袋肩背包

正面方形口袋設計明顯的「多口袋肩背包」，內外共有7個口袋，可容納A4文件，收納空間充足。非常適合春季外出、攜帶較多物品的休閒場合。

購買者評價：「大小剛好不會太大」、「輕巧舒適」、「口袋配置符合需求」，廣泛用於旅行、通勤或媽媽包等場合。

主收納區採雙拉鍊設計，開關方便，且具防潑水加工，遇到突如其來的雨也不擔心。顏色有橄欖色、米色等，售價為2990日圓（約609元新台幣）。

UNIQLO的「多口袋肩背包」。（圖擷取自uniqlo官網）

