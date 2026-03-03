好市多「省錢不踩雷」購物秘訣大公開！內行人揭11條潛規則

好市多購物秘訣大公開！內行人揭11條潛規則。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕想在好市多（Costco）雜亂無章的散裝商品，買到物美價廉，又不會因衝動購物讓荷包失血，同時又能避開人潮悠閒享受購物樂趣，其實很簡單，購物達人分享了11條潛規則，讓你徹底改變在Costco的購物方式。

《Cheapism》報導，在Reddit上，Costco最精明的老顧客們分享了他們購物秘訣，以下是11條不成文規則，只要掌握這些訣竅，你就能變成一個經驗豐富、身經百戰的達人。

請繼續往下閱讀...

制定週詳的購物計劃

想避開人潮？Reddit用戶表示，可在關門前一兩個小時去。

不要錯過購買限量產品的機會

Reddit 用戶建議，在Costco盡情享受衝動購物的樂趣，尤其是一些季節性或限量商品。 「如果你看到1件看起來很吸引人但平時不進貨的商品，那就第一時間買下來，」1則熱門評論寫道。 “等到下次再買通常會讓你後悔，因為你可能再也看不到它了。”

了解如何看價格

留意Costco的價格，價格標籤以.97結尾表示商品正在促銷，而以.49、.79或.89結尾的價格則表示Costco從製造商那裡獲得了特價。此外，一定要搶購即將清倉的商品，員工會在價格標籤上用星號標示這些商品。

週末千萬別購物

除非你喜歡人山人海、排長隊和擁擠的停車場，否則最好避開週末去Costco。

不要空腹購物

如果你的肚子咕咕叫，最好別去Costco，研究表明 ，飢餓的購物者會花更多錢，即使是購買非食品類商品也是如此。

蔬菜和農產品不易保存

雖然這並非普遍觀點，但1則高讚評論提醒顧客，Costco的蔬菜和農產品很容易變質。他們的建議是要麼妥善儲存，要麼去別的地方買新鮮食材。

Kirkland品牌產品

Costco的忠實擁躉都知道， 自有品牌Kirkland幾乎總是品質的代名詞。鐵桿粉絲經常稱讚Kirkland的法國伏特加、咖啡和電池。

請在門口準備好您的會員卡

為了避免交通擁堵，也為了方便員工，請務必在進入、結帳和離開時出示您的 Costco 會員卡。 「不要到了門口才開始翻找錢包，或手忙腳亂地找錢包，耽誤其他人的時間，」1位評論者寫道。

充分利用 Costco 的美食廣場和加油站

別忘了Costco最受歡迎的兩項省錢福利：不受通貨膨脹影響的美食廣場和低價加油站，尤其是底廉的油價，很可能就足以抵消你的年費。

列個清單 然後堅持下去

「我的原則是列出購物清單，然後嚴格按照清單來。如果看到喜歡的東西，就把它加到下次的清單裡。」1位Costco老顧客分享道。

將購物車內的物品裝好 確保條碼朝上

排隊前，請將購物車裡的商品條碼朝上，並按類別擺放好。這樣收銀員就能更快更方便地掃描商品，也能加快 Costco 等經常排長隊的超市的結帳速度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法