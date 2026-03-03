擁800萬存款、月領4萬爽退！僅3年就翻車，68歲阿北憂晚年破產。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有4000萬日圓（約新台幣800萬）、月領20萬日圓（約新台幣4萬）退休金爽退，才3年就翻車，68歲的加藤太一（化名）表示，一系列意想不到的大筆支出，短短3年存款就減少逾1000萬日圓（約新台幣200萬），讓他擔憂晚年破產。

日媒報導，3年前，加藤太一從1家中型製造企業退休，當時，他的總資產為4000萬日圓，且每月可領取20萬日圓的退休金。他的妻子比他小兩歲，預計在65歲後每月可領取約10萬日圓（約新台幣2萬）的退休金，由於他們的房貸已經還清，每個月的生活開支約為23萬日圓（約新台幣4.6萬）。

加藤太太表示，我和先生都開始領取退休金後，我們能僅靠退休金支付生活開銷了，我們已為退休做了充分的準備，有足夠的積蓄來確保退休生活無憂，我們計劃安享晚年，盡可能避免動用退休金。

然而，加藤退休後的第1年，第1筆開銷就出現了，在檢查他開了很久的車時，他發現一些昂貴的零件需要更換。他不得花180萬日圓（約新台幣36萬）買了1輛新的微型車。

到了第2年，他住了30多年的房子也出現了問題，維修費用高達250萬日圓（約新台幣50萬），同年，年近90的母親決定入住安養院，他同意每月支付5萬日圓（約新台幣1萬）。

一系列意外並未結束，到了第3年，加藤自身的健康問題也開始顯現。他長期患有的膝關節骨關節炎病情加重，最後不得不進行關節置換手術，最終支付了總計120萬日圓（約新台幣24萬），用於支付額外的病床費用、門診康復治療費用以及家中拆除台階的改造費用等。更糟的是，他獨自居住在鄉下的岳母的護理資格被降低了，他不得不預付300萬日圓（約新台幣60萬）的１次性入住費。

加藤說，每次還款金額他都能負擔得起，但３年後，他算了一下，發現自己已經取走了超過1000萬日圓，這其中還包括生活開支的缺口，他不知道未來會怎樣，但如果錢繼續以這種速度減少，他80歲之前就會耗盡積蓄，這是否意味著4000萬日圓的晚年不足以讓他安享晚年。

