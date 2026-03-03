美股收盤》中東戰火引波動！輝達勁揚2.93％ 台積電ADR跌1.46％

美國股市2日收盤接近平盤，盤中震盪劇烈。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市2日收盤接近平盤，盤中震盪劇烈。美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，早盤一度下跌，但隨著投資人逢低買進，之後跌幅收斂，美股4大指數收盤互有漲跌且幅度不大。

綜合媒體報導，美國與以色列上週末對伊朗發動攻擊，震撼全球市場。然而2日在早盤拋售後，美國投資人進場逢低承接，顯示市場普遍預期此次衝突帶來的干擾將有限。

請繼續往下閱讀...

衝突最初推升國防股與能源價格，同時壓抑旅遊類股與對利率敏感的板塊。隨後，投資人轉向科技股，並評估中東衝突可能持續多久，以及其對通膨與聯準會（Fed）政策的影響。

NYSE FANG+科技五天王多收漲。Meta（META-US）上漲0.83%；蘋果（AAPL-US）上漲0.20%；Alphabet（GOOGL-US）下跌1.68%；微軟（MSFT-US）上漲1.48%；亞馬遜（AMZN-US）下跌0.77%。

費半成分股多收低。輝達（NVDA-US）勁揚2.93%；博通（AVGO-US）下跌0.23%；美光（MU-US）上漲0.073%；高通（QCOM-US）下跌0.93%；應用材料（AMAT-US）下跌0.032%；德儀（TXN-US）下跌1.08%；AMD（AMD-US）下跌0.79%。

台股ADR漲跌互見。台積電ADR（TSM-US）下跌1.46%；日月光ADR（ASX-US）下跌0.37%；聯電ADR（UMC-US）上漲0.67%；中華電信ADR（CHT-US）上漲1.02%。

道瓊工業指數下跌73.14點或0.15%，收48904.78點。

標準普爾500指數微漲2.74點或0.04%，收6881.62點。

那斯達克指數上揚80.65點或0.36%，收22748.86點。

費城半導體指數揚升38.99點或0.48%，收8137.36點。

NYSE FANG+指數上漲165.66點或1.15%，收14621.60點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法