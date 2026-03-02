美國擬修訂聯邦採購規則 擴大中國半導體禁令

美國聯邦採購規則委員會，提議修訂規則，擬限制政府機構採購使用中芯國際（SMIC）等中國3家半導體公司的產品與服務。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據全球法律訊息平台Lexology揭露，美國聯邦採購規則委員會（FAR Council）2月17日發布一項「擬議規則制定通知」（NPRM），提議修訂「聯邦採購規則」（FAR），擬限制政府機構採購使用中國晶圓代工廠中芯國際（SMIC）或中國記憶體大廠長鑫存儲、長江存儲生產半導體的產品與服務，以落實 2023 財年「國防授權法」（NDAA）第5949條規定的特定半導體採購禁令。該項提案目前開放公評論，評論截止日為 2026年4月20日。

根據2023財年「國防授權法」（NDAA）第5949條之規定，禁止行政機關取得可追溯至特定中國企業的半導體零件、產品或服務，目前限制的公司包括中芯國際、長鑫存儲、長江存儲。

美國行政機關不得採購或取得任何包含「受管制半導體產品或服務」的電子零件、產品或服務；另外，針對「關鍵系統」，行政機關不得採購或取得「使用任何包含受管制半導體產品或服務之電子產品」的產品或服務，如中芯國際、長鑫存儲、長江存儲或其關係企業、子公司或繼受公司（successors）所設計、生產或提供的半導體、含有該半導體的產品，或使用該半導體的服務。

此外，美國戰爭（國防）部長或商務部長可在與國家情報總監（DNI）或聯邦調查局（FBI）局長協商後，認定其他企業是由所謂的「半導體領域受關注外國」（semiconductor foreign countries of concern）政府擁有、控制或有其他關聯，亦可將其列入禁令範圍。目前「半導體領域受關注外國」包括北韓、中國、俄羅斯及伊朗。

根據擬議規則，商務部將於「聯邦公報」公布新增指定實體名單。目前除了中芯國際、長鑫存儲、長江存儲3間公司外，還沒有其他公司遭到指定。

依據法律規定，FAR修正案預計將於2027年12月23日生效。目前該擬議規則尚未定案，並開放公眾評論至2026年4月20日。

