超幸運！威力彩頭獎獨得2億 獎落這個縣市

今晚威力彩頭獎1注中獎，獨得獎金2億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕又有億萬富翁誕生！今晚（2日）開獎的威力彩，頭獎1注中獎，獨得獎金2億元，獎落新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路143號「兆億富投注站」。今晚大樂透頭獎則摃龜，下期（3日）頭獎保證1億元。

另，本期大樂透春節大紅包開出17組，總中獎注數18注，其中16組為單注中獎，1組為2注均分；小紅包開出28組，總中獎注數32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包443組、剩餘37組，累積開出小紅包711組、剩餘89組，下期（3日）將繼續加開大、小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期威力彩中獎號碼第一區「07、09、11、23、25、29」，第二區「05」。本期大樂透中獎號碼「19、25、27、28、33、39」，特別號「37」；春節大紅包中獎號碼「05、10、11、15、16、18、26、34、37」；小紅包獎號「27」。

另外，本期今彩539中獎號碼「03、12、20、21、27」；39樂合彩中獎號碼「03、12、20、21、27」；49樂合彩中獎號碼「19、25、27、28、33、39」。本期3星彩中獎號碼「094」；4星彩中獎號碼「3018」。

