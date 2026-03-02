2026年四款新車最耐用 開十年以上好口碑 行業專家鍾情「雙田」

如果您打算購買2026年的汽車，《消費者報告》（Consumer Reports ）建議先考慮那些擁有良好口碑的品牌，然後專注於那些以可靠性著稱、且符合您獨特駕駛需求的車型。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕標普全球報告（S&P Global report）最新顯示，美國車輛的平均車齡為12.8年，但對於台灣人來說，一款車開個十年以上，並非是太大的問題。然而，並非每個品牌都擁有眾多經久耐用的車款。如果您打算購買2026年的汽車，《消費者報告》（Consumer Reports ）建議先考慮那些擁有良好口碑的品牌，然後專注於那些以可靠性著稱、且符合您獨特駕駛需求的車型。

GOBankingRates 詢問了一些汽車專家，購車者應該注意哪些方面，以及哪些2026年車型至少可以使用十年以上。

Turn5 Inc.和AmericanTrucks.com的品牌大使賈斯汀杜根（Justin Dugan）指出，應該選擇基於成熟平台打造的車型，這些平台擁有值得信賴的堅固耐用的主要部件，例如動力系統。

杜根表示，「您應該考慮使用成熟平台而非全新平台打造的2026年車型，這些車型本質上是改進型車型，通常車型週期波動較小」；「這種考量背後的邏輯是，製造商已經投入多年時間來開發這些平台。」

以下是汽車專家推薦四款2026年值得關注的車款。

1. 本田CR-V

本田汽車在可靠性方面一直表現出色。 CarEdge.com的汽車分析師兼專家推薦CR-V，稱是「性價比和耐用性方面的佼佼者」。

汽車行業專家、來自AutoInsurance.org的梅蘭妮·穆森 （Melanie Musson ） 也特別提到 CR-V。她說：「CR-V 是一款能夠滿足多種需求的優秀車型，它空間足夠大，適合小型家庭，同時又足夠小巧，便於操控。」

2. 豐田Toyota Sienna

所有豐田車都很耐用，但穆森卻對名不見經傳的Sienna情有獨鍾。 「如果你想要全尺寸SUV的空間，又想要轎車的舒適性和燃油經濟性，Sienna是個不錯的選擇，尤其是四驅版」，她說：「豐田和本田一樣，經久耐用。它們需要定期保養，但只要保養得當，通常都能用十年以上。」

3. 現代汽車Elantra Hybrid

根據CarEdge發布的2026年十大可靠車型榜單，如果您正在尋找新車，有幾款可靠的混合動力車型不容忽視。其中一款是Elantra。

ACV Auctions業務發展副總裁Randy Barone 表示：近年來，現代和起亞在長期耐用性方面取得了顯著進步，我們看到越來越多的車輛行駛里程超過10萬英里。

4. Lexus LS

「如果目標是車輛的使用壽命，那就從每百輛車故障率（PP100）低於平均的汽車品牌開始」，杜根說：「如果你對2026款及以後的車型感興趣，那麼那些以可靠性著稱的汽車品牌將是一個加分項。」

根據JD Power發布的2025年美國汽車可靠性研究報告，許多品牌仍在努力應對疫情帶來的衝擊，但Lexus連續第三年在汽車可靠性方面排名最高。

