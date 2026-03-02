自由電子報
巧新宣佈現金減資25％ 每股擬退還股東現金2.5元

2026/03/02 20:50

汽車輪圈大廠巧新（1563）今日董事會決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金2.5元。（資料照）汽車輪圈大廠巧新（1563）今日董事會決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金2.5元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車輪圈大廠巧新（1563）今日董事會決議辦理現金減資25%，每股擬退還股東現金2.5元。

減資後之股本將為16.92億元，將提報到5月20日股東常會，俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

巧新表示，本次減資主要基於提升股東權益報酬及優化資本結構，且目前在手現金水位充足，中期資本支出規劃明確，包括購地、建廠及設備投資等擴產計劃均已按部就班推動。

在兼顧營運成長、持續投資與財務穩健下，考量公司資金調度具高度彈性與可預見性，董事會決議通過透過現金減資達成優化資本結構、提升資金運用效率與股東整體投資價值之目標。

巧新今日同步公告2025年全年營收為69.77億元，稅後淨利為3.18億元，每股盈餘（EPS）1.42元。

今日董事會決議通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利2元，盈餘配發率高達70.42％，以今日收盤價格43.45元計算，現金殖利率達4.60％。

