伊朗飛彈射程內4個熱門旅遊勝地 變成令人不寒而慄恐怖區

據報導，伊朗飛彈的射程約為1240英里。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國和以色列聯合對伊朗發動攻擊後，伊朗繼續用飛彈轟炸鄰國。地圖顯示，伊朗飛彈射程內的所有國家，其中包括4個熱門旅遊度假勝地，成為令人不寒而慄的恐怖地點。

鑑於伊朗飛彈的射程遠遠超出其迄今為止的打擊範圍，人們擔心衝突可能會蔓延到該地區以外。

請繼續往下閱讀...

據報導，伊朗飛彈的射程約為1240英里。據信，這些地區的美國軍事基地是攻擊目標。

這樣的射程足以讓飛彈打到杜拜和塞浦路斯，一夕之間，英國皇家空軍位於塞浦路斯的基地也遭到攻擊。

而歐洲人喜愛的兩個度假勝地埃及和土耳其也受到影響。雖然這兩個地方目前都尚未成為攻擊目標，但它們都設有美軍基地。位於土耳其阿達納市（Adana）的因吉爾利克（Incirlik Air Base）空軍基地目前駐紮約5000名美國空軍人員。埃及也有美軍駐紮，但具體是哪個基地尚不清楚。

巴林、科威特、黎巴嫩和以色列等國，以及遊客熱門目的地阿聯杜拜均遭到攻擊，令人震驚的畫面顯示多家豪華飯店燃起熊熊大火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法