磊山保經今年新契約保費挑戰180億 聚焦家族辦公室和傳承市場

〔記者吳欣恬／台北報導〕磊山保經身為首家進駐亞洲資產管理中心高雄專區的保經公司，已在高雄專區內買下面積近500坪辦公室，正式啟動「家族辦公室」及多元資產管理規劃。磊山設定今年新契約保費挑戰新台幣180億元，同時新增業務夥伴700人。

磊山保經業務總經理林世德指出，2025年磊山實收保費收入達 137.4億元，FYC（首年佣金）成長40.1%，已連續4年維持4成以上成長動能；新報聘與新登錄夥伴人數成長近9成，年收入百萬以上夥伴占比達31%。在業務穩健推進下，全年新增8個營運據點，辦公室面積增加近1560 坪，總規模擴展至4340 坪。

展望2026年，磊山設定新契約保費達180億、新增夥伴700人為目標，聚焦專家團隊與家族辦公室佈局，透過深度數位發展與跨界整合，讓保戶服務更全面。

策略布局上，磊山正式啟動「家族辦公室」及多元資產管理規劃。林世德指出，去年接到許多客戶的傳承需求，跟傳承相關保單的保費收入也年增1倍。

他表示，磊山保經看好政府推動亞洲資產管理中心政策，在高雄專區範圍內買下一層面積近500坪辦公室作為辦公據點，正式啟動「家族辦公室」及多元資產管理規劃。林世德也透露，目前有2案正在進行銀行高資產客戶資格審核中，都是透過保險公司跟銀行合作。

觀察今年市場機會，林世德分析，首先是金管會推動亞洲資產管理中心，正式開啟台灣傳承市場。他指出，保單具備指定受益人功能，且能在完成理賠程序後快速撥款，支應相關稅務；其次，是IFRS 17正式實施，保險從業人員所需的專業程度提高，有助磊山展現過去多年的教育訓練成果；最後，是保險業人才再分配。目前國內保經人數約17萬，保險公司業務員約20萬，預期2年後兩者人數將出現交叉。

此外，磊山保經長期推動的「帶狀公益」，透過3階段的公益歷程，幫助受助團體邁向自立，至今已累積投入超過2.5億元，支持逾30個公益團體，每年投入近萬名志工一起執行公益行動，單年度影響人數超過15萬人次。

