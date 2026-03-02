核三「再運轉」月底送審、核二將另提 台電曝自主安檢進度

台電與西屋技術合約到位，原廠正式進駐核三廠展開安檢作業。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核能議題受矚目，台電說明，核三廠再運轉計畫皆已初步完成，將如期於3月底前提送核安會，核二廠的再運轉計畫也會再另外處理。有關台電展開自主安全檢查部分，目前核三進度較快，已和原廠西屋正式簽約，技術人員會陸續進駐，核二廠也與原廠奇異公司洽談中。

曾文生今表示，核三的再運轉計畫會如期於3月底報請經濟部並函轉核安會審查。再運轉計畫就是要確認電廠可以恢復到終止運轉前的狀況，確認機組是妥善可運行，同時也會確認所有相關人員都有必要執照，以符合核安會的要求。

台電也已展開自主安檢，曾文生解釋，由於核三廠去年5月17日停機後，經濟部同意下，去年已進行第一次大修，今年夏天會進行第二次，確保機組是有機會恢復的狀態。

而自主安檢最關鍵的核心工作就在「核島區」，台電會把反應爐內範圍設備內做老化分析，因過去已運轉40年後，相關設備的妥善度是符合未來運轉要求，並依老化曲線進行推算，要在申請展延的時間內有足夠的安全餘裕度。

台電自主安檢會跟原廠家西屋合作，他表示，台電已在農曆春節前跟西屋正式簽約，技術人員會陸續進駐。至於其他設備，曾文生說，其餘區域則是交由國內的團隊進行，包含氣渦輪機等、發電機等等的穩定度，是工研院、國研院團隊進行相關安全評估，會一步一步來，目前自主安全仍力拼18到24個月完成。

至於延展年限可以多長?曾文生表示，有些國家十年、有些二十年，核安會目前也尚未確定。

但核三是否能比外界預期的2028年還要提前重啟，曾文生僅說，這涉及到再運轉計畫相關審查，台電身為考生也無法猜測，只能盡快去做。

