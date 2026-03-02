麗豐-KY去年EPS7.13元 每股擬配息10元 現金殖利率8.8％

麗豐-KY去年EPS7.13元，每股擬配息10元。圖為麗豐-KY董事長陳碧華。（麗豐提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕麗豐-KY（4137）今日（3/2）召開董事會，通過去年財報，去年稅後淨利5.9億元，每股稅後盈餘（EPS）7.13元，董事會並決議通過每股擬配發10元現金股利（包含盈餘7元及資本公積3元），整體配發率達140％，以今天麗豐-KY收盤價112.5元計算，現金殖利率約8.8%。

麗豐-KY表示，2025年整體營運呈現逐季走高態勢，隨著市場消費回歸理性且需求逐步回溫，帶動旗下主營通路營運動能穩步提升，全年營運表現持續回穩，並為後續成長奠定良好基礎。

麗豐-KY指出，高配發率不僅反映營運體質穩健與資金水位充裕，更彰顯對未來營運持續成長的信心，持續強化股東長期投資價值。

展望2026年，麗豐-KY維持審慎樂觀看法，將穩步推進高品質展店計畫，於產業汰弱留強過程中擴大具備獲利能力的門店覆蓋率。同時，持續深化AI應用範圍，以「產品力×數位營運力」作為成長雙引擎，一方面強化高功效與科研導向產品布局，推動明星產品放量並維持新品穩定推出；另一方面深化AI與數位工具於門店管理、會員經營與行銷轉化之應用，提升客源轉化效率與單店營收可預期性，進一步放大整體營運效益。

麗豐-KY將打造以數據為核心的智慧美容服務體系，以期在產業數位升級趨勢下，為營收成長與獲利結構優化奠定更穩固基礎，助力2026年整體營運繳出更亮麗的成長成績單。

