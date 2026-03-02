資產逾1億高資產客戶將成長至12.4萬人 掌握46.1兆財富

玉山銀行與KPMG共同發布調研報告。（圖為玉山金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行今（2）日與KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan），發布《2026臺灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大之調查。該報告顯示，2026年預估臺灣資產規模逾1億元的高資產顧客（俗稱好野人），將成長至12.4萬人，合計掌握46.1兆元的財富。玉山銀強調，在全球政經不確定性升高下，逾七成高資產顧客已布局境外資產配置，反映出對風險規避與資產保值的需求。

玉山以「家業傳承」為主題，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下，臺灣高資產顧客的財富管理現況、資產配置策略與家族傳承需求，並歸納出四大面向之發展趨勢：「跨境增值」、「主動傳承」、「跨代賦權」與「對家族治理的重視」。

請繼續往下閱讀...

該項報告發布會由玉山金控董事長黃男州、個人金融事業總處執行長許美麗，以及KPMG Taiwan 審計部營運長周寶蓮、亞資創新服務團隊主持人陳世雄與家族辦公室主持會計師洪銘鴻共同出席。

玉山金董事長黃男州表示，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規劃的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。

其中，根據顯示，2026 年預估臺灣資產規模逾1億元的高資產顧客，將成長至12.4萬人，合計掌握高達46.1兆元財富。然而，逾半的顧客也認為，對投資當地法規與稅務規範的熟悉度，是跨境資產配置最大的挑戰。由於跨境投資事涉複雜，高資產顧客不再僅追求投資報酬，而是期望整合投資、法務、稅務與治理等專業，推動財富管理朝向整體策略化發展。

玉山銀表示，過往高資產顧客家族多避談財富傳承的議題，但本次調查發現有 85% 高資產顧客已進行或準備啟動傳承規劃，對於財富的觀念已從「被動繼承」轉向「主動傳承」；同時也觀察到顧客對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程中的主要挑戰。玉山建議，一代在思維上應從控權走向賦權，並及早教育下一代的財富管理觀念及經營能力，以實現家業長青與永續傳承之目標。

此外，面對資產規模擴大與家族結構日益複雜，高資產顧客對傳承的需求愈趨多元，除股權架構設計、保險及信託等財富傳承工具，從單一走向多元化整合外，更需要結合家族治理制度，協助延續家族凝聚力、共識及價值觀等無形資產。

KPMG Taiwan執行副總陳世雄指出，近年來「家族辦公室」漸受高資產顧客重視且詢問度增加；調查結果也顯示，逾六成高資產顧客不排斥或規劃採用家族辦公室。

隨著主管機關金管會，已將「家族辦公室」納入亞洲資產管理中心重點政策之一，許美麗表示，玉山銀行、玉山證券、玉山投信深知高資產顧客對「客製化、整合式、永續性」服務的高度需求與期待，打造具備「主動式顧問諮詢模式」、「一站式整合服務」、「建立家族永續溝通平台」三大特色的家族辦公室服務，協助顧客從財富管理走向家族治理，建構跨世代的永續傳承藍圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法