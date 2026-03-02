長聖生技去年EPS4.88元 擬配股利4元

長聖去年EPS4.88元，每股擬配發3.5元現金股利、0.5元股票股利。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕長聖國際生技（6712）今公告去年財報，淨利4.29億元，EPS為4.88元，董事會決議配發現金股利每股3.5元，並以資本公積轉增資方式配發股票股利每股0.5元，合計4元。長聖同步公告2月營收為6219萬元，較去年同期成長約3.35%，也較1月成長6.8%。

展望2026年，長聖表示，除持續推進新藥臨床試驗與法規進程外，公司現有CDMO業務亦維持穩定成長，提供持續性營收與現金流基礎，強化整體財務穩健度。

在國際布局方面，公司正積極評估旗下異體CAR-T、EXO001與dEV-001外泌體平台之國際授權與策略合作機會，透過技術授權、共同開發與跨國臨床合作等模式，拓展全球市場布局。

隨著臨床進展深化、再生醫療法規環境逐步明朗，以及CDMO與國際合作雙引擎推動，長聖預期2026年營運表現可望優於2025年，朝向具備全球競爭力之平台型再生醫療企業穩步邁進。

